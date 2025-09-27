○ ヤクルト 3 － 1 広島 ●

＜23回戦・神宮＞

27日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト－広島』で解説を務めた谷繁元信氏が、広島のドラフト1位・佐々木泰について言及した。

『3番・サード』で先発出場した佐々木は0－0の初回一死二塁の第1打席、吉村貢司郎が1ボールから投じたカットボールをライト前に弾き返す先制の適時打。

谷繁氏は「今みたいに逆方向にも打てるんで、率も上がってきていますね。あとはホームラン、長打が出てくるとさらに良くなってくるんじゃないですかね」と評価した。

佐々木は1－3の5回無死二塁の第3打席、吉村の初球を打ちに行くも投ゴロ、1－3の7回無死一、二塁の第4打席も、吉村が1ボール1ストライクから3球目のストレートを三併に倒れた。

谷繁氏はこの打撃に「佐々木のバッティングですよ。前の打席もノーアウトランナーセカンドで初球を打ってピッチャーゴロ、今のもノーアウト一塁二塁でカウント有利なんですけど、サードゴロゲッツー。バッティング自体は良くなってきたんですけど、こういうところのバッティングが課題ですね」と指摘していた。

（ニッポン放送ショウアップナイター）