大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、クローザーを務めるタナー・スコット投手の不調が続いている。ポストシーズンを前に大きな不安要素となっているが、対峙する敵選手から見ても疑問に思う点があるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

スコットの投球に言及したのは、アリゾナ・ダイヤモンドバックス所属のヘラルド・ペルドモ内野手。日本時間24日に行われた試合で、9回にスコットからサヨナラタイムリーを放った選手だ。

同メディアは「ペルドモはスコットについて『彼は良い速球を投げる。なぜもっと使わないのか分からない。（9回先頭のイルデマロ・）バルガス内野手との対戦を見たけど、5球全てスライダーを投げていた。『僕にも同じ球を投げてくるだろう』と言ったんだ。なぜかは分からないけど、スライダーをたくさん投げてきた。僕はあのスライダーに備えていたんだ』と語った」と言及。

続けて、「スコットが速球のコントロールを失ったのか、それとも単にその球種への自信を失ったのかは、依然として不明だ。いずれにせよ、ここ数か月間は彼にとって良い球種とは言えない」と記している。

【関連記事】

【了】