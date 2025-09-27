「ダンダダン」OP楽曲の制作対談 アイナ・ジ・エンド×Shin Sakiuraが明かす「革命道中」誕生秘話

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。9月27日（土）の放送では、音楽プロデューサーのShin Sakiuraさんがゲストに登場。ここでは、27日のオンエアの模様を紹介します。アイナと初めて出会ったエピソードや、「革命道中–On The Way」の楽曲制作秘話を語ってくれました。Shin Sakiuraさんは、音楽プロデューサー、ギタリストとして活動し自身の楽曲を発表。さまざまなアーティストのプロデュースや楽曲編曲を手掛け、アパレルブランドや企業のMV、CMへの楽曲提供など幅広く活躍しています。アイナ・ジ・エンドの楽曲「革命道中–On The Way」では、作詞・作曲を共作しました。アイナ：初のゲストは、私の古い付き合いのお友達です。アイナ・ジ・エンド「革命道中–On The Way」の作詞作曲にも参加してくれている、Shin Sakiura君です。Shin：嬉しいね！ なかなかこうして喋る機会って、今までなかったもんね。アイナ：そうですね。マイク越しに届くShin君の声も、すごく新鮮に感じます。番組初ゲストとして来てくれてありがとうございます。改めて、今どんな活動をしているのか自己紹介をお願いします。Shin：はい。Shin Sakiuraと申します。音楽プロデューサーとして、アイナ・ジ・エンドをはじめ、最近だとDa-iCEとGENERATIONSの「Grounds」というコラボ曲や、なとり君やSKRYU（スクリュー）君などの制作にも携わっています。あと、自分のソロ名義でも楽曲を作っています。アイナ：マジですごいんだよ、Shin君って。今日はそんなShin君との思い出や、Shin君とは何者かってことを、いろいろ話していきたいと思います。Shin：よろしくお願いします！アイナ：まずは、出会いについて。きっかけは覚えている？Shin：めっちゃ覚えている。とある“キーマン”がいて、当時はまだアイナ・ジ・エンドじゃなかったけど、アイナっていうアーティストがギターを弾ける人を探していると。その人から「身内にお前しかいないから紹介してもいいか」と言われたのが始まりかな。アイナ：そうだね。Shin君はまだ大学生で、私も東京に出てきて1年目ぐらいだった。ライブハウスで渋谷とか……。Shin：深夜イベントとかもやったよね（笑）。アイナ：高田馬場のめっちゃ小さいところとかね（笑）。そこでライブを何回かやらせてもらいました。ライブっていうか、そもそもライブになっていなかったけどな（笑）。Shin：いつも必死ではあったよね。でも当時から、「こいつの歌はすごい！」って思っていたよ。アイナ：こうやって時を経て喋っているのも不思議ですよね。そこから一緒に音楽を作ろうってなって。私が初めて作った曲「きえないで」を18歳のときにShin君に渡して、ギターを入れてもらったよね。Shin：それが最初の作業だったかもしれない。アイナ：渋谷の小さいライブハウスでライブをしたときに、「この曲をやりたいから適当にギター入れてくれへん？」って無茶ぶりしたことも覚えている（笑）。Shin：そうそう。楽譜もなしで、ほぼ初見でやらされた（笑）。いい時間でしたよ。アイナ：あと「スイカ」もギターを入れてもらったね。今リリースしているものではなくて、10代の頃のデモ。そこから「家庭教師」「Frail」とか、いろいろな楽曲制作を一緒にやってきました。あとは、BiSH時代にも1曲やったよね。Shin：「リズム」ね。この曲はお互いが大学生ぐらいのときに作った曲で、メロディーとかコードの世界観があまりにもよすぎて頭に焼き付いているから、日常生活でふとしたときによぎるのよ。アイナ：嬉しい！ 私が2016年に喉の手術をする前に歌声を残しておきたくて、一緒に作ったのが「リズム」の原型。だけど、私は当時ソロ活動をしていなかったから、リリースする予定がなかったんだよね。Shin：そうだったね。アイナ：時を経て、「アイナが送ってくれた曲、めっちゃよかったからBiSHでリリースしない？」みたいな流れになったんだよね（笑）。Shin：スマホにデータは残っていたけど、忘れた頃に連絡をいただいて、結果正式なリリースの話をいただくことになりました。アイナ：やっぱり、うちらのヒリヒリした時代に作ったのもよかったんよ。そんな時代からちょっとずついろんな曲をやってきて、最近だと「Aria」ですね。Shin：いいよね。かなり好きでめっちゃ聴いている。アイナ：じゃあ一緒に聴きましょうか。アイナ・ジ・エンドで「Aria」です。アイナ：「Aria」の次、アニメ「ダンダダン」の第2期オープニングテーマ「革命道中–On The Way」を一緒に作ってくれたのも、Shin Sakiura君なんです！Shin：ありがとうございます！アイナ：つい最近、「ダンダダン」第2期が終わったよね。毎週の楽しみやったんやけど、Shin君って元々「ダンダダン」は好きやった？Shin：もうね、思い出しただけでも鳥肌立つけど、普通にめっちゃ読んでたんよ。おもろい漫画あるなって思って完全にファンやったの。SNSでもアニメ化の話題を追いかけていて、「うわ、アニメやるんか、最高やな」ってチェックしてたのね。アイナ：へえ～！Shin：だから、アイナから「ちょっと仕事の相談あって」って連絡が来たとき、「なになに？」って聞いたら、「『ダンダダン』って知ってる？」って言われて。知ってるも何もめっちゃ知ってるってなった（笑）。そうしたら「オープニングやるんです」って聞いて、「ぜひやらせてください！」みたいな。しかも、原作をずっと読んでいてイメージがあったから、インスピレーションがめちゃくちゃ湧いたの。アイナ：読みながら頭で曲を作ってたのかもしれないね。Shin：そういうのもあるんかもね。俺はピカピカの笑顔でデモを作って、「こんなんどう？」って聴かせたら、アイナが「すごいいいと思う！」って言ってくれた（笑）。アイナ：マジですごかったなあ。Shin君ってアニソンについてすごく研究しているイメージがあって。「革命道中–On The Way」で「これだけは絶対に取り入れよう」と思った要素ってあります？Shin：サビ前の「ダメダメ」「待て待て」の部分は絶対に入れたかった。あそこはコード進行がないんよ。俺の曲って基本全部コード進行があるから、正直ちょっと疲れていたというか。だから「違うアプローチをしたい」と思ってやらせていただきました。言ってしまえば、あのパートって“渇き”よね。アイナ：おお！Shin：そこで止めるからこそ、サビで一気にコードが動いたときに疾走感が出る。あそこはやって本当によかった。アイナ：すごいじゃんShin君！ リスナーも初めて聞く裏話だと思う。アイナ：「革命道中–On The Way」が完成したときって、どんな気持ちだった？Shin：一番は「これでよかったんかな？」っていう不安かな。すごい期待がかかっている仕事だし、本気を出すのにふさわしい場所やったから特別な意味もあった。でも同時に「大丈夫かな」が一番大きかったかな。アイナ：不安があるからこそ成長できたり、スキルに磨きがかかったりしてんのかなって毎回思うねん、アイナは。Shin：へえ！アイナ：もちろん不安もあるけど、それ以上に「早く届けたい」「絶対喜ぶやろな」って思っちゃうねん（笑）。そやから、Shin君のそういう不安感が私にとってはめっちゃ刺激的やった。Shin：新鮮なんや。アイナ：だからこそリリースされたときはやっぱり嬉しかったでしょ？Shin：めっちゃ嬉しかった。アイナ：そんなShin君から告知があります！Shin：はい。10月1日（水）から5日（日）まで、恵比寿リキッドルーム2階の「KATA」という場所で写真展をやります。趣味で撮った写真の展示なんですけど、僕は1日、3日、5日に在廊しています。詳細は私のSNSを見てください。アイナ：リスナーのみなさんもぜひ行ってください。全国9都市を回る全国ツアー「革命道中」が10月1日（水）の愛知公演（Zepp Nagoya）から始まります。ファイナルは10月31日（金）の東京公演（Zepp DiverCity）です。そして12月20日（土）には、念願だった東京ガーデンシアターでワンマンライブ「nukariari」を開催。詳しくは公式サイトをご確認ください。＜番組概要＞番組名：東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの「ほな、また」放送日時：毎週土曜18：00～18：30パーソナリティ：アイナ・ジ・エンド番組Webサイト： https://tfm.co.jp/honamata/番組公式X：@honamata_tfm