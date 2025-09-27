なぜ年産5000台の1モデル体制でF1とWECに参戦可能か？｜在東京フランス商工会議所でアルピーヌのプレゼンに潜入

それはアルピーヌ・エンデュランスのWEC活動の舞台裏を、まさしく覗くような経験だった。今週末に控えたWEC第7戦富士6時間を前に、来日したアルピーヌ・レーシングのディレクターであるブリュノ・ファマン氏と、チーム・シグナテック代表としてアルピーヌのエンデュランス部門を率いるフィリップ・シノー氏が、東京・日本橋のフランス商工会議所で、アルピーヌ・ブランドとWEC活動についてプレゼンテーションを行った。対象は、ルノー・グループ同様に日本でもビジネスを行うフランス企業の幹部や、アルピーヌの日本でのパートナーだ。商工会議所のスタッフを含めても、総勢20名ほどの小ぢんまりとした手作り感あふれる会だった。

【画像】WEC第7戦富士6時間を前に、アルピーヌ・レーシングのチーム関係者が登壇（写真6点）

プレゼンテーションが始まる前に、シノー氏と雑談を交わした。何でも数時間前に羽田空港に降り立ったばかりで、時差ボケは大丈夫ですかと尋ねると、いつものことだから慣れっこで、それに今晩は喋るのはブリュノ（・ファマン）に任せているから、と笑う。日本以外にも世界中を転戦する先々で、本格的なレーススケジュールに入る前に、現地のフランス商工会議所を通じて同じフランス企業や地元の潜在的なパートナー企業に、スポンサーや協賛、支持を募るためにアルピーヌ・ブランドやレース活動について説明するのは、欠かせないミッションのひとつなのだそうだ。無論、アルピーヌ・ジャポンの日本市場を統括する、アジア太平洋地域と中東のリージョナル・ディレクター、ポンタス・ヘグストローム氏も同席し、司会進行を務めた。

そのプレゼン内容とは、自動車の専門メディアや雑誌を読んでいる人なら、お馴染みのものだ。アルピーヌが現在、F1と耐久レースというモータースポーツの世界選手権のトップカテゴリー×2を戦っており、モトGPのチームスポンサーでもあること。レース活動は1960～70年代から続く伝統で、WRCラリーでも初代タイトルを制した歴史あるブランドであること。そして今も軽さを武器に、市販ラインナップはドリームガレージの名の下で拡張が進んでいること。A110に加えて欧州ではA290が発売され、やがてA390がデリバリー予定で、スポーツカーのみならず実用的なモデルを拡充していること。BEVに切り替わる今後、日本と東南アジア、オセアニアといったアジア太平洋地域と中東が、成長市場として見込まれること。

今のところA110のみが販売されている状況にも関わらず、日本は2025年前半の時点でフランスとドイツに次ぐ世界3位で、EU圏外ではもっとも比重の高い市場であり、2シーターのクーペ・スポーツカーではポルシェ・ケイマンに次ぐシェアを占めていること。さらにWECは、ル・マン24時間が基軸にして頂点といえるシリーズで、フランスのスポーツや文化を世界で代表するイベントでもあり、来年からはマクラーレンやフォード、ヒョンデが参戦してさらに競争のレベルが上がること。そして現在、ACOによるレギュレーションはバイオフューエルや水素などゼロエミッション技術の発展を担っており、水素エンジンのプロトタイプたるアルペングローがスパとル・マンでデモ走行を披露し、アルピーヌがこの技術革新に本気で取り組んでいること、などである。

とはいえ同席するのはフランス人が大多数とはいえ、自動車業界に忖度のない厳しい質問が相次いだ。「モトGPでマシンをコンプリートで造っている訳でもなければ、どんな役割なのか？」とか、「バッテリーEVに移行するのに、軽さを特徴に掲げるのは矛盾していないか？」とか「スポーツカーだった従来モデルと比べて、A390のデザインがアルピーヌらしく見えないが、DNAはどこにあるのか？」といったものだ。

まずモトGPに関しては、コンプリート車両を手がけるでなくてもモータースポーツのサポート方法は様々あって、逆に4輪ではレーシング・クライアント事業として常時1000台前後の保守点検を請け負っているという。パートナーはヤマハ系列のチームなので、もっと協業して実現できることは多々あるだろうが、2輪人気の高い東南アジアでブランド名を露出し続けることに重要性があると説く。

次いでBEVと重さの問題に関してファマン氏は「ダイナミックさと結びつけることだ」と応じた。ピエール・ガスリーともA390を走らせたが、まったく重さを感じさせないことに彼も驚いていたとのことで、動的に表現される軽さとは、それこそ乗ってドライブしてみないと分からないもの。むしろバッテリーとプラットフォームによる重心の低さ、アルピーヌのノウハウがあるからこそ、可能になったという。

さらにA390のデザインがアルピーヌに見えづらいという意見には、4灯のヘッドライトと空力的なボディ、そして現行もしくは歴代のA110に着想を得たリアガラスの傾斜に、らしさがあると解説する。無論、5人が乗れるアルピーヌは初だが、「スーツを着たスポーツカー」というコンセプトの通り、それこそアルピーヌにしかできない路線であることを強調する。

おそらく本国での発表会やイベントなら、マーケティングやデザイナーなど他の担当者が回答するであろう質問を、飛行機から降りて早々のレーシング・ディレクターたちが、何らかのカタチにして回答する様子が、印象的だった。

確かにアルピーヌはルノー・スポールと一体化していた時代も含め、モータースポーツ活動を継続してきた。今も無論、ルノー・グループの下支えはある。だが、それはつねに「ダヴィッド・コントル・ゴリアット」、要は巨人に向かう少年王のように、力では敵うはずもない相手に対し、知恵と勇気を総動員して闘うという態度であり続けてきた。だからこそ権力や体制、事大主義の嫌いなフランス的スポーツカーとして、本国では認知度も人気も高い。日本語にもっとも近いニュアンスでいえば、「判官びいき」だ。

見方によっては、ディエップ発の元バックヤードビルダーのような、侮りがたい小兵として始まったブランドが、今や大きく実を結びつつある。日本市場での人気には先ほど触れたが、車両価格にして4200万～5200万円以上という「A110 Rウルティム」には、何と日本で5台の受注があった。年初にニュルブルクリンクのノルトシュライフェで、7分17秒51という並のスーパーカー以上のラップタイムを打ち立てたのは記憶に新しいが、それにしても2017年から市販車ビジネスを再開した新生アルピーヌが、今やたった5台で2億円を軽く超える売上を達成するブランドになったのだ。ボディやシャシー周りは専用のアルミパーツでも、パワートレインや補機類の多くは日産をはじめ既存のコンポーネントを多用しているにもかかわらず。

現物たるプロダクトの出来は無論重要だが、そこでニュルのラップタイムのような結果を出しつつ物理的だけでない部分、スポーツへの継続的な取り組みを通じた歴史遺産やストーリーテリングといった、抽象的な部分でも価値を積み上げる術において、さすがフランスには一日の長がある。昨年の富士6時間では3位表彰台を得たアルピーヌが、今年はどうパフォームするか。それこそ耐久レースの魅力でもある。

文・写真：南陽一浩 Words and Photography: Kazuhiro NANYO