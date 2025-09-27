今日の運勢は？ 9月28日（日）12星座占いランキング！ 第1位は射手座（いて座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月28日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月28日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？好調な運気で調子良く過ごすことができそうです。今日は外出するなど、活動的に過ごしてみましょう。直感を信じて行動をしてみるのも良さそうです。成長につながるような日です。今日は集中力が高まりやすい1日なので、勉強に時間を注いでみると良さそうです。海外に関することに意識を向けると刺激を受けそうです。恋愛運が好調で楽しいことが広がっていくような運気です。今日は好きな人に積極的にアプローチをしてみたり、趣味をとことん楽しんだりするのも良さそうです。人脈が広がっていくような運気です。今日は積極的に人付き合いをしていきましょう。人が集まる場所へでかけたり、SNSでネットサーフィンをしたりするのも良さそうです。対人運が好調で特に1対1のコミュニケーションが好調な運気です。出会い運も好調なので、出会いの場に行ってみるのも良さそうです。趣味や友達との時間が充実しやすい運気の日です。今日は友達に連絡を取ってみるなど、自分から積極的にお誘いをしてみると良さそうです。仕事運が好調ですが、忙しい1日となりそうです。今日はやらなくてはいけないことが多いので、疲れも出やすいかもしれません。優先順位を確認して計画的に進めていきましょう。金運が好調です。今日は欲しいものを購入したり、ショッピングにでかけたりすると気分転換になり、ラッキーにも恵まれそうです。特に欲しいものがない場合は書店に行くと収穫がありそうです。マイペースに過ごせると良い1日。今日はお家時間を楽しんで、リフレッシュをしましょう。余裕があれば、いつもよりも念入りに水回りの掃除ができると良さそうです。心が穏やかに過ごせそうな日。今日は近所の氏神様にお参りをしたり、パワースポットにでかけたりすることがおすすめです。心のモヤモヤが目立つ日となりそうです。今日は無理をせずに過ごしましょう。ゆっくりとお風呂に浸かり、早めに寝ることがおすすめです。今日は日頃の疲れを癒せると良い日です。たくさん睡眠を取って、おいしいものを食べて、心と身体のリセットを心掛けましょう。モヤモヤした感情は紙に書き出してみると良さそうです。今日はSNSを更新してみるなど、自分自身の活動の場を広げてみられると良いタイミングです。無理のない範囲で進めてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。