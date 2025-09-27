ミシュランガイド東京2026が登場｜「行かなければ味わえないからこそ」、持続可能なモビリティ社会は求められる

今年もレストラン＆ホテルのガイド本の権威、「ミシュランガイド東京2026」が発刊され、東京・恵比寿のウェスティン・ホテル東京にて、新規掲載店やアワード受賞店の発表セレモニーが開催された。総掲載軒数は526、うちそれぞれのカテゴリーで評価を上げたり新規に取り上げられた飲食店・レストランは73軒にのぼる。

セレモニーに先立つ報道向け会見で、日本ミシュランタイヤの須藤元社長が強調したのは、今年も東京は星の数で世界一、持続可能な美食や環境保護に対し積極的なお店に認定されるグリーンスターの数でも世界一、という事実だけではなかった。

「そこに行かないと会えない人々、見られない何かや景色、あるいは食べられないものがあります。人が移動する理由が変わらずにあり続けるからこそ、持続可能なモビリティが重要」と、あらためて須藤社長はタイヤメーカーの矜持と、ガイドブック情報をアップデートし続ける意義を結び合わせてみせた。本国フランスで初版発行はベル・エポック期、1900年に遡るように今年は125周年にあたる訳だが、未舗装道路が当たり前だった当初は、行った先々で役立つホテルやレストラン情報のみならず、タイヤ交換の方法まで掲載されていた。無論、ミシュランスターのシステムについては批判を含め数々の議論を呼び続けているが、食べログもトリップアドバイザーもない時代から一種の公器を、タイヤメーカー一社が提供し続けてきたことは驚きに値する。

ただし昨年からミシュランガイド東京には、公式サイトやアプリのみならず電子書籍版も加わり、「セレクテッドレストラン」と呼ばれるお勧めの飲食店・レストラン情報は随時更新でオンラインでも見られる。こうした読み手に対する多様化と並行して、「ギッド・ルージュ（赤いガイド本）」こと紙のガイド本は権威を失なった訳ではないが、相対的に存在感は薄れている。加えて「ミシュランキー」という独自基準によるホテルセレクションの2025年版の発表は、史上初の世界同時発表で10月8日にパリから行われる予定となっており、デジタルを背景に中央集権化が進んでいる事情もある。

だからといって、総掲載軒数は526、うち新規にとり上げられたり各カテゴリーで評価を上げ、ステータス更新情報となった飲食店・レストラン73軒の、受賞セレモニーの価値はまったく損なわれていない。なぜなら受賞セレモニーでは、ステージに上がって短いスピーチを述べる料理人やサービスマン、オーナーシェフたちの、少なからぬ「エモーション」、つまり感情の揺れが見られるからだ。

スイスの老舗時計ブランド、ブランパンの後援によるメンターシェフアワードは、野田岩 麻布飯倉本店の五代目、金本兼次郎氏に贈られた。97歳は世界最高齢の星付きレストランのシェフだそうで、生涯現役という志と次世代への伝達が高く評価されての受賞だ。名代としてステージに上がった孫、つまり七代目の引き締まった表情は、とても印象的だった。

レストランでの体験を心地よく特別なものにするプロフェッショナルに贈られるサービスアワードは、中国料理、飄香の熊谷泰代氏が選ばれた。銀座と六本木の姉妹店を統括しながら、四川料理や中国の食文化に対する深い知識に支えられた料理説明とともに、空間、雰囲気、食体験のすべてに気を配りながら和やかな会話を交えた接客サービスへの努力が、その授賞理由だ。

ソムリエアワードは、一つ星レストランとしても初掲載となった渋谷区のマノワ、中村豪志氏に贈られた。フランス料理にはフランス産ワインという王道を敢えて貫きながら、ゲストの好みから巧みな話術でセレクトする稀有のセンスを評価されての受賞だ。

もうひとつミシュランガイド東京2026の新しさは、東京では初めとなる東南アジア料理の掲載レストランとして、渋谷のナイトマーケットがビブグルマンを獲得したことだ。さらに、グリーンスターや二つ星、三ツ星を獲得したレストランの発表へ移った。それらを新たに獲得した多くの受賞者に共通するのは、ステージに呼ばれるまで「本当に知らされていない」からこそ表れる、驚きと当惑と誇りが入り混じったような表情だ。同時に二つ星、三ツ星店の発表も進められるので、常連組ともなると舞台の袖でミシュランスター刺繍が施されたシェフジャケットに身を包んでから登壇し、トロフィーを授与される流れまでは勝手知ったるもので、成熟したステージングには貫禄すら漂っている。

だが新たに星を獲得した料理人やオーナーシェフたちが、スピーチで声を震わせながら、あるいは力強く言い切るように口にするのは、サービスやキッチン、事務方を含むお店のスタッフや食材の生産者、家族に対する感謝の言葉だ。

今回唯一、二つ星から三つ星へ評価を上げた日本料理 明寂の料理長、中村英利氏は受賞スピーチで、次のように述べた。

「料理は一人では成り立ちません。日本の力は一次産業よりも前のゼロ、山や海や土地にあると思っています。今後も皆様の心に余韻を、静かな記憶へと繋いで参ります」

実際、華やかにととのえられた食卓やサービスとは、食材の確保から他人の献身や犠牲の上に成り立つ前提がある。知恵やアイデアをふり絞って腕によりをかけて自分にしか出せないもの、というのは提供する側の情熱や自己実現であっても、サービスとは自然に存在するとか受けられて当然のものではない。AIやロボットでは代替が効かないからこそ、美食はただ対価を払って舌を楽しませるでなく、他人の仕事ぶりを想像したり見えない職種に想いを馳せるエクササイズでもある。

縁の下の力もちに、定期的にスポットを当てて持続的な循環を促す点では、美食とモビリティという、かのガイド本とタイヤの間には、奇妙な共通点すらあるのだ。

文・写真：南陽一浩 Words and Photography: Kazuhiro NANYO