先日にパリ・サンジェルマン（PSG）のフランス代表FWウスマン・デンベレが受賞した2025年のバロンドールについて、各選手の投票数やポイント数が明かされた。

フランスのサッカー専門誌『フランス・フットボール』が主催するバロンドールは、FIFAランキング上位100カ国から選ばれた100人のジャーナリストによる投票で決定される、伝統の世界最優秀選手賞。1位から順に「1位＝15pts」「2位＝12pts」「3位＝10pts」「4位＝8pts」「5位＝7pts」「6位＝6pts」「7位＝4pts」「8位＝3pts」「9位＝2pts」「10位＝1pts」のポイントを振り分け、総合ポイントが最も多い選手が受賞者となる。

フランス・フットボールによると、PSG史上初のチャンピオンズリーグ優勝を含む4冠に貢献したデンベレに対しては73人の記者が1位に投票し、同選手の総合ポイントは「1380ポイント」だった。2位のスペイン代表FWラミン・ヤマルに対して15ポイントを与えたのは11人で、デンベレとヤマルの総合ポイント差は「321」と大差がついた。

参考までに昨年のバロンドールでは、受賞したスペイン代表MFロドリ（マンチェスター・シティ）に対しては49人が、2位のブラジル代表ヴィニシウス（レアル・マドリード）に対しては35人がトップに投票。2人の総合ポイント差は「41」と僅差だった。

今年のバロンドールに話を戻すと、3位のポルトガル代表MFヴィティーニャ（PSG）には6人、4位のエジプト代表FWモハメド・サラー（リヴァプール）には4人の記者が15ポイントを入れたが、5位のブラジル代表MFハフィーニャ（バルセロナ）を1位に投票したのは意外にもゼロだった。そのほか、3人がモロッコ代表DFアクラフ・ハキミ（PSG）をトップに投票し、フランス代表FWキリアン・エンバペ（レアル・マドリード）、ジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァラツヘリア（PSG）、スコットランド代表MFスコット・マクトミネイ（ナポリ）に、それぞれ1人が15ポイントを与えている。

トップ10のポイントは以下の通り。

1位 ウスマン・デンベレ（1380pts）

2位 ラミン・ヤマル（1059pts）

3位 ヴィティーニャ（703pts）

4位 モハメド・サラー（657pts）

5位 ハフィーニャ（620pts）

6位 アクラフ・ハキミ（484pts）

7位 キリアン・エンバペ（378pts）

8位 コール・パーマー（211pts）

9位 ジャンルイジ・ドンナルンマ（172pts）

10位 ヌーノ・メンデス（171pts）

【動画】“バロンドーラー”デンベレのプレー集！