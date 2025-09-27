「可能性は十分にある」大谷翔平所属のドジャース、ロブレスキが勝ちパタ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間25日、アリゾナ・ダイヤモンドバックスと戦い5-4で勝利した。この試合ではジャスティン・ロブレスキ投手が今季2セーブを挙げたが、今後の試合でもセーブ機会が巡ってくるかもしれない。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

同メディアは「ドジャースのリリーフ陣は水曜日、8回に3点を奪われ、またしても終盤にリードを失った。チームは延長戦に突入し、10回はお互いに無得点に終わった後、11回表に1点を勝ち越した。その裏、ロブレスキが登板し、ゴロの間に2つの三振を挟んで辛くもセーブを奪った。彼にとっては今季2度目のセーブだったが、最初のセーブは8月1日のタンパベイ・レイズ戦で3イニングを投げてのセーブだった」と言及。

続けて、「ドジャースのリリーフ陣は今季の大半で混乱が続いている。チームは合計27回のセーブを失っており、その内10回はチーム最多セーブであるタナー・スコット投手が記録している。そのため、デーブ・ロバーツ監督が終盤に頼れる投手を探す中で、水曜日にクラッチパフォーマンスを見せたロブレスキには、重要な場面での登板（さらにはセーブの機会）がもたらされる可能性は十分にある」と記している。

ドジャースはブルペンに安定感をもたらす存在を切実に必要としているが、ロブレスキにとっては序列アップのチャンスが訪れているともいえそうだ。

【関連記事】

【了】