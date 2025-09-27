越後平野(新潟平野)の北部に位置する新潟県新発田市(しばたし)は、全国的にも有名な月岡温泉や、四季を通じて楽しめる山から海までの豊かな自然など、観光資源が充実しているまち。

江戸時代には十万石の城下町として栄え、現在も歴史的遺産をまちの随所にとどめています。また、かつて東洋一といわれた堤桜を有する加治川が潤す肥沃な土地の恵みを受け、県内有数のコシヒカリやアスパラガスなどの農産物の産地でもあります。

今回紹介するのは、新発田市に2025年4月29日にオープンした「KIKUSUI蔵GARDEN」。新発田市の特産品である「菊水酒造」の日本酒を楽しめる、”発酵エンターテインメント”をテーマとした施設です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になった観光スポットと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は新発田市の観光スポット「KIKUSUI蔵GARDEN」の詳細と、返礼品などについて調べてみました!

発酵のワクワクを味わう! 「KIKUSUI蔵GARDEN」について

KIKUSUI蔵GARDEN

・新潟県新発田市島潟750

・アクセス：【車】日本海東北自動車道新発田ICより車で約10分

【電車】JR羽後本線・白新線「新発田駅」よりタクシーで約10分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

“「コト」を愉しむ”を大切に酒造りを行っている日本酒メーカー「菊水酒造」が運営する、”発酵エンターテインメント”をテーマとした「KIKUSUI蔵GARDEN」。ショップやカフェ、ラボを備えた施設で、発酵を身近に感じる体験を楽しむことができます。

発酵について理解を深める場「ラボ」は、ワークショップなどを通じて、発酵がもたらす変化を一緒に楽しむ実験スペース。日本酒づくりにも欠かせない「麹」に実際に触れて違いを体感できる「五感でたのしむ、麹甘酒のみくらべ体験」や、利き酒、香り当てクイズなど、ここならではの体験ができます。

ほか、この日だけの蔵出し限定酒を味わえるイベントなど、さまざまな催しも開催されています。

ショップでは、日本酒や発酵食品、地元北越後の農産物、酒器や小物など幅広く取り揃えられており、お土産はもちろん自分へのご褒美にもピッタリ!

またカフェでは、麹や酒粕を利用したブランチやスイーツをはじめ、こころもからだもうれしいメニューを堪能できるのが特徴。枯山水の日本庭園を眺めながら、ゆったりと一休みできます。

緑に囲まれた心地よい屋外空間「あそびば」や、菊水酒造創業家が使っていた蔵を改築したイベント空間「土蔵」も併設されており、より一層「KIKUSUI蔵GARDEN」を楽しむことができるのも魅力的です。

自治体からのメッセージ

４月に新たにオープンした「KIKUSUI蔵GARDEN」は、”発酵エンターテインメント”をテーマとした施設です。楽しい体験がたくさん詰まっています。菊水酒造の商品や新発田市の他事業者とのコラボ商品も取り扱っていますので、ぜひ一度お越しください。

新発田市のふるさと納税返礼品について

「KIKUSUI蔵GARDEN」を運営する、明治14年に新発田市の造り酒屋として創業して以来、常識にとらわれない独自の酒造りに取り組み続ける「菊水酒造」自慢の日本酒を紹介します。新発田市の中でも人気を誇る返礼品なのだとか!

菊水 純米大吟醸(辛口)

・提供事業者：新保酒店

・内容量：酒米菊水 純米大吟醸 720ml 2本

・寄附金額：2万2,000円

芳醇な香りと深くやわらかな辛口の純米大吟醸酒です。一度途絶えてしまったまぼろしの酒米「菊水」を、わずか25粒の種籾から復活させて醸したのだそう。ほんのり冷やすとふくよかな風味を堪能できます。

菊水 紅菊水

・提供事業者：菊水酒造株式会社

・内容量：紅菊水 720ml×2本

・寄附金額：1万8,000円

菊水酒造の地元、新潟県産の梅を贅沢に使って仕込んだ梅酒です。梅は「越の梅」「小坂梅」「藤五郎梅」を使用。菊水の純米酒へ漬け込むことで、梅の風味がたっぷりとしみ込み、押しのある酸味と芳醇な甘みが程よく調和した逸品に。

今回は新潟県新発田市の観光スポット「KIKUSUI蔵GARDEN」と、人気の返礼品を紹介しました。日本酒にとって大切な麹や発酵について、実験したり学んだり楽しめる”発酵エンターテインメント”施設です。カフェでは発酵グルメも味わえるとのことで、食事メニューのほか酒粕チーズケーキなどのスイーツも! 気になる人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者