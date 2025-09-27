Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「『こいつ誰やねん！』状態だよね（笑）」MCをつとめる音楽バラエティ番組発のライブイベントを振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。9月22日（月）の放送では、若井がレギュラーで進行役をつとめているテレビ朝日の音楽バラエティ番組「M:ZINE（エンジン）」初のライブイベント「M:ZINE LIVE」（9月9日 @さいたまスーパーアリーナ）の話題で盛り上がりました。大森：そして「M:ZINE」も始まりました！ おめでとうございます!!若井：いや、だから始まってるんだって！ 去年の4月からずーっと!!大森：……はい！若井：「はい！」じゃなくて（笑）。大森：もう、いいでしょうか……？藤澤：その、“若井が求めてる”みたいな（笑）。大森：いや、でもあなた（若井）、そうやって（この番組で）“「M:ZINE」いじり”され慣れちゃっているから、この前の「M:ZINE LIVE」で（お客さんに）「『M:ZINE』観てる人～!?」って聞いたら、みんな「は～い！」って手が挙がって、本来そのリアクションが正しいのに、あなた戸惑ってましたよね？若井：「あ～…！」ってなって（笑）。「『M:ZINE』観てる人～!?」で、全員手が挙がらなくて、「おぉ～い!!」って言う準備してたのに、みんな「は～い！」って元気良く手挙げてくれるから（笑）。大森：僕とりょうちゃん（藤澤）も行かせていただいて！藤澤：ね！若井：サプライズで！大森：嬉しかったでしょ？ 嬉しかったよね!? 2人が来ると思ってなかったから全部嬉しかったでしょ？「まさか来てくれるんだ！」って!!藤澤：嬉しさの強要（笑）。若井：いやいや、びっくりしたけど……嬉しかったよ？ もちろん！ でも、俺が滑ってるところを見られてたんだな、って（笑）。大森：見てた、見てた！ DJ若井（笑）。若井：そう、DJ若井……。藤澤：でも、ダンス凄かったね～！ ダンス、おれ泣いちゃった！大森：そう！ りょうちゃん泣いてて。若井：えぇ!?藤澤：4曲連続で、各アーティストさんの！大森：休止中にダンスをやってた背景をりょうちゃんは隣で見ていますから！藤澤：一緒にやってきてたからね！ それを各アーティストさんと本気のダンスをいっしょにやるっていうのは……あれ、すごかったね！若井：嬉しいねぇ！大森：で、若井が最後キメて金テープがパーン！って出た瞬間に、俺、笑っちゃって（笑）。「この人、何の人なんだろう？」と思って（笑）。若井：「こいつ誰やねん！」状態だよね（笑）。そうなのよ！ 他のファンの方からしたら、なんか急にMCの人が真ん中に来て、私の好きなアーティストと一緒に踊って、しかもセンターで！ みたいなね。で、「誰やねん!?」ってなるよね（笑）。それも含めて面白かった！大森：めっちゃ面白かった！ 皆さん、ありがとうございました！若井・藤澤：ありがとうございました！

