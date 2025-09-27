バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、クラブ通算100ゴールを達成した。クラブ公式サイトが伝えている。

ケインは26日に行われたブンデスリーガ第5節のブレーメン戦に先発出場すると、1－0で迎えた45分に自ら獲得したPKを決めると、65分にも右足で追加点を挙げて、4－0での勝利に貢献を果たした。

この試合の2得点で今季5試合目ながらリーグ戦での得点数が早くも2桁の10ゴールとなったケインは、バイエルンでの公式戦104試合出場目にして100ゴールにも到達。データサイト『OPTA』によると、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドやノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが記録した105試合というのを上回り、21世紀における欧州5大リーグでケインは史上最速で100ゴールを記録した選手になったという。

試合後、ケインは「素晴らしいパフォーマンスだった。試合の入り方からすると、序盤にもう1、2点決めるべきだったと思う。チャンスを2、3回逃してしまった。でも、その後はどんどん調子が上がっていった」と振り返りながら、クラブ通算100ゴールを記録したことへの喜びも口にした。

「バイエルンでの104試合で100ゴール。正直言って、僕にとっても信じられないくらい素晴らしい記録だ。この偉大なクラブで100ゴールを達成できたことは光栄だ。本当に誇りに思う」

【動画】ケインがブレーメン戦で2ゴールをマーク！