FC東京は27日、同クラブのU－18から4選手の来シーズントップチーム昇格が内定したことを発表した。

発表によると、MF田中希和、DF鈴木楓、MF菅原悠太、FW尾谷ディヴァインチネドゥの4選手のトップチーム昇格が内定。なお、田中は2024年にU－17日本代表、2025年にU－18日本代表に選出された経歴を持っているほか、菅原は2023年にU－16日本代表＆U－17日本代表、2025年にU－18日本代表に選出されている。

来シーズンのトップチーム昇格が内定した4選手はFC東京のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

■MF田中希和

「来シーズンよりトップチームに昇格することになりました田中希和です。いつも応援してくれている方々に結果で恩返しできるよう努力し続け、来シーズンから活躍して、東京の10番をつけられるような選手になれるように頑張ります。応援をよろしくお願いします」

■DF鈴木楓

「来シーズンからトップチームに昇格することになりました鈴木楓です。小学1年生から12年間、東京でサッカーをしてきました。一番大好きな、このクラブでプロサッカー選手としての第一歩をスタートできることをとても嬉しく思います」

「家族や仲間、指導者、学校の先生、応援してくださっている方々すべての人のお陰で今の自分があるので、感謝を忘れずに、お世話になった方々に結果で恩返しができるように全力で頑張ります。青赤魂を胸にチームの勝利に貢献できるように頑張りますので、応援をよろしくお願いします」

■MF菅原悠太

「来シーズンよりトップチームに昇格することが決まった菅原悠太です。幼い頃から応援していた東京の選手になることができてとても光栄に思います。ですが、今はまだスタートラインに立っただけだと思っているので、これまで関わったすべての人や家族に感謝し、日々成長できるように努力していきます。これからも応援をよろしくお願いします」

■FW尾谷ディヴァインチネドゥ

「来シーズンよりトップチームに昇格することが決まりました尾谷ディヴァインチネドゥです。小さい頃からの夢であったプロサッカー選手というキャリアを、一人のファンであった東京というクラブで始められることをとても嬉しく思います。今までサポートしてくださったすべての人に感謝し、ファン・サポーターのみなさんの前でいち早くプレーできるように全力で頑張ります。応援をよろしくお願いします！」