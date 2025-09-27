大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのウィル・スミス捕手は、右手の骨折により長期離脱することとなった。早期復帰が待望されるスミスだが、代役のベン・ロートベット捕手が活躍を見せており、深刻な事態とはならないようだ。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が言及した。

スミスはピッツバーグ・パイレーツ戦でファウルボールを受けて途中交代。6日後に復帰を試みたが再び悪化し、負傷者リスト（IL）入りとなった。デーブ・ロバーツ監督は「楽観的に見ているが、レギュラーシーズン中の復帰は難しいだろう。ポストシーズンには戻ってきてほしい」と語った。

今季のスミスは打率.296、OPS.901といずれもキャリアハイを更新し、攻撃面での貢献度が高いだけに、離脱はチームにとって大きな痛手となると見られていた。しかし、ロートベットが安定感を見せており、正捕手の座を掴みつつある。

スミスが離脱しているドジャースについてコロマ氏は「彼の離脱後もドジャースは勝利を重ねているため、3度のオールスター選出経験者を欠く影響は、実際より深刻に聞こえるだけかもしれない」と言及した。

