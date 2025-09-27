老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、年金制度上の、自分の年齢の数え方についてです。

◆Q：私はこれから年金受給者となりますが、何月何日に、65歳になりますか？

「私は9月12日が誕生日で、65歳になります。年金制度上では、年をとるタイミングの考え方が違うと聞きました。私は、年金制度の上では、何月何日に、65歳になるのでしょうか？」（64歳・アルバイト）

◆A：9月11日（誕生日の前日）が65歳に達した日となります

年金の受給権発生日とは誕生日の前日です。相談者は9月12日が誕生日とのことなので、前日の9月11日が65歳に達したとみなされ、要件を満たすことで老齢年金の受給権が発生します。

ちなみに、現時点で、65歳から年金受給者となるのは、以下の人となります。

【1】昭和36年4月2日以降生まれ（女性は、昭和41年4月2日以降生まれ）の人

【2】上記以前に生まれていて、厚生年金期間が1年未満で国民年金期間が長い人

なお、上記以前に生まれていて、過去に会社員経験があり、厚生年金期間が1年以上ある人は、生年月日に応じた年齢（60歳から64歳）で、「特別支給の老齢厚生年金」の受給権が生じ、65歳に達するまでの間に年金を受給できます。

文：拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）

銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。

文＝拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）