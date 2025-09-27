「戻れるか不透明だ」大谷翔平所属のドジャース、故障投手の復帰に暗雲！…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障により戦線離脱を強いられている選手がいる。リリーフ右腕のブロック・スチュワート投手もその1人だが、今季の残り試合で戦線復帰を果たせるかは不透明な状況になっているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

スチュワートは7月末にミネソタ・ツインズからトレードで加入したが、右肩の炎症を理由に8月中旬に故障者リスト（IL）入り。約1か月後の9月中旬から3Aでリハビリ登板を開始している。

同メディアは「ドジャースはスチュワートと佐々木朗希投手3Aからチームに合流し、今季最後の遠征を開始した」としつつも、「アリゾナ・ダイヤモンドバックスとのシリーズ開幕戦に向けて、スチュワートがブルペン入りする可能性があるとの憶測もあった。しかし、それは実現しなかっただけでなく、今季中に戻れるかどうかも不透明だ」と言及。

続けて、「我々は今のところ、日々状況を見守っているところだ。彼の体調や負担量を考慮し、彼が良好な状態であることを確認している。ブロックと話し合い、彼が復帰した際に良好な状態を保てるよう配慮している。保証はできないが、1日余分に休ませることで、より多くの情報を得られると考えている」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

