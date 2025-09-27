DeNAは27日、9月30日のヤクルト戦でスペシャルゲストとしてプロゴルファーの松山英樹選手の来場すると発表した。
松山選手はDeNA球団を通じて「プロゴルファーの松山英樹です。『Baycurrent Classic Presented by LEXUS』の開幕に先駆けて、9月30日（火）横浜スタジアムで行われる横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズの試合でセレモニアルピッチをさせていただくこととなりました!全力で頑張ります!」とコメントした。
