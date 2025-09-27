フジテレビの動画配信サービス・FODでは、10月1日に行われる『2025/2026シーズン フィギュアスケート記者会見』を生配信する。

今季は4年に一度の冬の祭典ミラノ・コルティナダンペッツオ五輪が2026年2月に行われる。男女たった3枠しかないオリンピックをかけたし烈な代表レースにも注目が集まる今季、主要国際大会に出場する選手たちの記者会見が開催される。

いまやスケート大国となった日本。これまで金メダル3つ、銀メダル5つ、銅メダル3つ、計11個もの五輪メダルを獲得した。

会見には、4年前の北京五輪銀メダリストの鍵山優真(22)、銅メダリストの坂本花織(25)をはじめ、世界のトップ戦線で戦う男女12人が登壇。シーズンの意気込みを語る。

さらに、フィギュアスケート界を盛り上げるため、昨年に続きフジテレビとテレビ朝日がタッグを組む。フィギュアスケート日本で初めて金メダルを獲得した荒川静香氏とテレビ朝日フィギュアグランプリシリーズ／ファイナル メインキャスターの松岡修造氏が共に登壇し、MCとして会場を盛り上げる。

■配信：10月1日14時～15時

※10月1日から開始予定のFOD複数コース追加・新料金導入に伴うシステムメンテナンスが遅延した場合は、本配信を「ディレイ配信(収録映像の生配信)」とする

■出演選手：男子：鍵山優真、壷井達也、佐藤駿、三浦佳生、山本草太、中田璃士／女子：坂本花織、樋口新葉、千葉百音、渡辺倫果、吉田陽菜、島田麻央

■出演者：荒川静香(トリノオリンピック 金メダリスト)、松岡修造(テレビ朝日フィギュアグランプリシリーズ/ファイナル キャスター)

※出演者は予告なく変更になる可能性あり