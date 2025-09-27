三重県玉城町(たまきちょう)は、自然環境に恵まれ、農業・畜産業の盛んなまち。比較的温暖な気候に恵まれており、雪が降ることは珍しく大変過ごしやすい環境です。

伊勢神宮のある伊勢市に隣接しており、古来より伊勢神宮の宿場町として、また参宮街道、初瀬街道、熊野古道などが交わる要衝として、多くの人や文化が行き交い賑わったまちでもあります。

今回紹介するのは、玉城町へふるさと納税返礼品を提供している「外城田川農業センター『たっちゃん』」。松阪牛の堆肥を散布し化学肥料を抑えたお米作りを行っている米農家です。

循環型農業を目指す玉城町の返礼品提供事業者「たっちゃん」について

外城田川農業センター「たっちゃん」

・事業内容：お米の栽培、米を使用した加工食品販売

玉城町で、ミルキークイーン・コシヒカリなどを中心に循環型農業でお米を栽培している「たっちゃん」。お米はもちろん加工食品であるお餅や食べる甘酒、また、ぬか床や干し柿など農家が作るこだわりの味を提供している事業者です。

肥料は松阪牛の堆肥を使い、世界的に有名な宮川の水を使用し、高品質のお米を作っています。

極力農薬を使用せず、お米そのものを活性化させる「えひめAI」を使用した栽培を実施。「えひめAI」は乳酸菌・納豆菌・酵母菌といった安心で安全な環境浄化微生物で、その効果は環境や農業にも影響を与えるのだそう。

また、お餅やふところ餅・食べる甘酒といった加工食品は、どれもミルキークイーンを使用。コシヒカリを改良して生まれた品種のお米で、その粘り気の強さとやわらかさで人気を博している品種です。

「自然豊かな玉城のお米を玉城から離れた方に届けたい。玉城を知っていただきたい」との想いから、ふるさと納税返礼品提供事業者として返礼品を提供しているとのこと。

返礼品への想い

「たっちゃん」は、「虹のきらめき」「ミルキークイーン」や、「特別栽培米のお餅セット」を返礼品として提供しています。「虹のきらめき」は猛暑に強く食味が良い新しい品種で、玉城の地に合っていると考え、栽培を開始したそうです。「ふるさと納税返礼品を通じて、玉城町で育てられている作物を知っていただき、味わっていただきたく思います」と担当者は熱い想いを語ってくれました。

自治体からのメッセージ

伊勢平野の南部にある玉城町。平坦な地形と温暖な気候、肥沃な土壌に恵まれています。そんな玉城町は、面積の3分の1を田んぼが占めるなど、古くから稲作が盛んな地域です。また、玉城町には国の水質調査で何度も日本一に認定されている「清流宮川」が流れています。この宮川を水源としたおいしいお米をお楽しみください。

玉城町のふるさと納税返礼品について

「たっちゃん」が提供している「虹のきらめき」、「特別栽培米のお餅セット」を紹介します。どちらも玉城町の中で人気の返礼品なのだとか!

令和7年虹のきらめき

・内容量：虹のきらめき 10kg

・寄附金額：2万5,000円

虹のきらめきのように多様な特性を持つこと、ご飯の炊き上がりがつややかであることから｢虹のきらめき」と命名された品種です。大粒で食感が良く、強い甘みが特徴。濃いめの料理との相性が良く冷めてもおいしいお米で、お弁当やおにぎりにもおすすめとのこと。

特別栽培米のお餅セット

・内容量：白餅12個入り 約450g×3袋、やじろ餅12個入り 約450g×2袋、よもぎ餅12個入り 約450g×1袋

・寄附金額：1万4,000円

農家が作る特別栽培米での杵つき餅セットです。白餅、やじろ餅、よもぎ餅の3種を食べ比べで堪能できます。

今回は三重県玉城町の返礼品提供事業者「外城田川農業センター『たっちゃん』」と、返礼品を紹介しました。松阪牛の堆肥を散布し、化学肥料を抑えた特別栽培米をつくる事業者です。稲わらを牛に与え、循環型農業を目指しているそうです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

