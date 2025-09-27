渡辺美里「英語の歌詞の意味まで分かっているわけじゃないのに、何かくるものがあって…」小堺一機と「We Are The World」の魅力を語り合う

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、小堺一機さんと渡辺美里さん。ここでは、1985年にリリースされたチャリティー・ソング「We Are The World（ウィ・アー・ザ・ワールド）」（U.S.A. For Africa）について語り合いました。

◆渡辺「素敵な声の人たちが集まって…」

渡辺：私「We Are The World」と「アンパンマンのマーチ」を聴くと、泣いちゃうんですよね。

小堺：フフフ（笑）。

渡辺：「We Are The World」って、英語の歌詞の意味までしっかり分かっているわけじゃないのに、何かくるものがあって。

小堺：くるよね？ 誰かも「英語の意味を分からずに聞いたほうが良かった」っておっしゃっていたね。

渡辺：歌詞の意味を理解しながら聴いちゃうと、ちょっと頭で考えちゃいますし、いろんな素敵な声の人たちが集まって……。あと（ドキュメンタリーの）映像を観ていると、スタジオの入り口のところに「エゴは捨てろ」っていうのが貼ってあるの。クインシー・ジョーンズがそれを書いたのかな？ だって、「私を見て！」「俺を見ろ！」っていう人ばっかりが参加しているんですから。

小堺：自分でソロコンサートできる人ばかりだもんね。でも、そんなエゴも感じなかったよね。

渡辺：そうなんです。

小堺：シンディ・ローパーがいっぱい……。

渡辺：（ネックレスを）ジャラジャラ着けていて（笑）。

小堺：そうそう。それで「シンディ悪い、ジャラジャラ鳴っちゃった」って言われて直していたけど、みんな笑っていたもんね（笑）。

渡辺：あの頃流行っていたわけじゃないんですけど、私も当時いっぱいアクセサリー着けていて。そうしたら、スタッフから「美里、シンディ状態になってるよ」って言われて。

小堺：ハハハ（笑）！

渡辺：自分の声よりも、ちょっと高くして「オーマイゲス！ 失礼。外すわね～」って言ってた（笑）。

