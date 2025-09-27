ブンデスリーガ第5節が26日に行われ、バイエルンとブレーメンが対戦した。

バイエルンは、今季に入ってからリーグ戦すべてに勝利しており、絶好調を維持している。対するブレーメンは、昨季王者のホーム『アリアンツ・アレーナ』に乗り込んだ。ここまでリーグ戦4試合で1勝1分2敗という戦績で、前節のフライブルク戦は0－3で敗北。連敗は避けたいが、絶好調のバイエルン相手にどのような戦いを見せるか注目だ。菅原由勢はこの一戦にも先発出場したが、GK長田澪（ミオ・バックハウス）は負傷により欠場した。

試合は立ち上がりからバイエルンが主導権を握り、素早い攻撃からチャンスを立て続けに作っていく。一方のブレーメンは、バイエルンのプレスに苦しみ、なかなかシュートまで持っていくことができない。

先制したのはバイエルン。22分、右CKの流れからミカエル・オリーズがボックス外の右からクロスを供給。ヨナタン・ターがヒールでゴールに流し込み、最後はルイス・ディアスの足にディフレクトしてゴール左に吸い込まれた。

そして44分、ブレーメンのマルコ・フリードルがハリー・ケインをボックス内で倒してしまい、バイエルンにPKが与えられる。これをケインが沈め、バイエルンのリードは2点に広がった。

後半は、前半に比べてブレーメンのチャンスという場面が増えていく。55分には菅原が敵陣の右サイドでボールを持つと、ライン間にグラウンダー性のクロスを通す。これにイェンス・ステージがワンタッチで合わせたが、シュートは枠を捉えきれない。

後半も先に得点を奪ったのはバイエルンだった。65分、バイエルンはカウンターからL・ディアスがドリブルでボックス内に切り込んでシュートを放つ。これが相手選手にブロックされてこぼれたところを、ケインが右足で流し込んだ。

さらに、バイエルンは87分にもコンラート・ライマーの得点で4点目を記録する。試合はこのまま終了。バイエルンが4－0でブレーメンに勝利し、リーグ戦5連勝を達成した。ブレーメンの菅原はフル出場を果たし、攻守に存在感を示したが、チームはリーグ戦連敗となった。

次節はどちらも10月4日に行われ、バイエルンは30日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節のパフォス（キプロス）戦後、アウェイでフランクフルトと対戦。ブレーメンはホームで藤田譲瑠チマを擁するザンクトパウリと対戦する。

【スコア】

バイエルン 4－0 ブレーメン

【得点者】

1－0 22分 ルイス・ディアス（バイエルン）

2－0 45分 ハリー・ケイン（PK／バイエルン）

3－0 55分 ハリー・ケイン（バイエルン）

4－0 87分 コンラート・ライマー（バイエルン）

