俳優の竹中直人が、27日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』(毎週土曜15:00～)にゲスト出演する。

竹中直人

ゲストたちが「人生の選択エピソード」を披露し、その選択を2択のクイズにして出題する好評企画「人生の選択」。今回はゲストに、さんまと同学年で個性派俳優の竹中直人を迎え、チームによる対抗戦で勝負する。

映画監督やミュージシャンなどマルチに活躍する竹中のテレビデビューは、大学在学中の友人が勝手に応募したお笑いコンテストへの出場がきっかけだという。竹中はその時に誕生したネタ「笑いながら怒る人」を披露し、さんまは大喜び。「なんでお笑いの世界に来ようとしなかった?」と問いかけるさんまに、竹中は「照れくさかった」と答え、役者を志した理由を打ち明ける。

また、竹中は俳優として確固たる地位を築いた出世作で「すごいことをしてしまった」という衝撃事件を告白。NHK大河ドラマ『秀吉』で主演の豊臣秀吉役を演じた竹中は、撮影中に「ふんどしの横から『ぷるん』と出たんですよ」と「見えてはいけないものが見えた放送」で大炎上したエピソードを赤裸々に語る。撮影時のモニターチェックで「映ってる！映ってる！」と皆で確認しながらも「放送しちゃった」とぶっちゃける顛末に、さんまは「(放送したのが)珍しいな！」と驚きながらも爆笑。明石家メンバーは「ウソやろ」とあんぐりする。

ほかにも、名だたる名優と共演をしてきた竹中が、昭和の大スター俳優、故・松田優作の前で本人のモノマネを披露し大騒動に!? 「なめてんのか！」と睨みながら近づいてきた松田優作が竹中に放った一言とは。

「クイズ！ 成功者の選択」では、成功者のエピソードから役立つ選択を学ぶ。今回は、結成55年、ともに77歳のベテラン漫才コンビ、海原はるか・かなたが登場。コンビは、かなたが相方・はるかの髪の毛を「フッ」と吹き飛ばす薄毛ギャグで大ブレイク。2人の芸の生命線である、薄毛のはるかの“命がけの散髪”に密着する。そこから出題されるクイズに、明石家メンバーは笑い崩れる。

(C)MBS