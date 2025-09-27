お笑いコンビ・サンドウィッチマン(伊達みきお、富澤たけし)がこのほど、10月4日に放送されるCBCテレビのバラエティ番組『サンドウィッチマンの幸せを呼ぶ ほぼゼロ生き物図鑑』(TBS系全国28局ネット 15:30～16:54) の収録後の囲み取材会に出席した。

同番組は、不幸中の“どん底芸能人”たちが、見つけると幸せになる“レア”な生き物を探し出してオリジナルの図鑑を作る探索バラエティ。お笑いコンビ・わらふぢなるおが北海道で「エゾオコジョ」、ザブングル加藤が沖縄で「バーバートカゲ」、鈴木Mob.が東京の山奥で「ニホンカモシカの赤ちゃん」を探し、サンドウィッチマンが判定人を務める。

伊達は同番組について、「きっと翌日の話の種になると思いますね。こっちから話しかけていくような、話題が提供できるような(番組)。『こんなのいるんだ、見た?』とか、そういう話になればいいなと思います」と魅力を紹介。富澤は「山が好きな人は、(山に)行きたくなるんじゃないかな、いろんな動物に直接会いたくなるんじゃないかなって。それで行ってみて、自分が(動物を)見るっていう幸せがつかめるかもしれない」と語った。

また、“どん底芸能人”にちなみ、2人の“どん底”時代を聞かれると、伊達は「23、24歳で仙台から上京して、そこからずっとアルバイト生活が33歳ぐらいまで続いたので……9年間ぐらい。当時はそんなに『どん底』って思ってないんですけど、今考えれば結構……お金、30歳のとき100円持ってなかった、ってこともあったし」と当時を回顧し、「『エンタの神様』だったり『M-1グランプリ』だったりが、(そこから)上げてくれた番組ですね」と語った。

富澤は「30歳まで、なかなかテレビでネタやることができなくて……と考えたら、29歳ぐらいのときが一番“どん底”だったのかな、と思いますけど」としつつ、「30歳で『エンタの神様』に出られてから、もうあとはとんとん拍子でしたね」と回答。すかさず伊達が「恥ずかしいわ。そんなことないですよ、全然。全然とんとん拍子じゃないです」と訂正し、場を笑わせる一幕もあった。

さらに、番組タイトルにちなんで“最近の幸せを感じた瞬間”を聞かれると、伊達は「ふとしたことで最近、幸せを感じますね、歳とったんで」と前置きし、「カレーライスを注文して、ルーよりご飯が少なかったときは、ちょっと幸せを感じます。ルー多めがうれしいじゃないですか」と幸せを感じる瞬間を紹介。富澤は「今ライブツアー中で、移動日にパチンコに行ったんですけど、1万6000円の負けで済んだ。一発も出なかったんですけど……昔だったらもっと出るまでやるんですけど」と振り返り、「そこでやめられたのは、『大人になったな、こんなことで済んで良かった』と幸せでした」と語り、場を和ませていた。

(C)CBCテレビ