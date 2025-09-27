視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(9月15日～21日)をまとめた。

世界トップレベルの戦いと地元の熱気が一体に

この週のランキングは、前週に続き『東京2025世界陸上』(TBS)が多数ランクインし、大会を通じて高い関心を維持した。9月21日放送の『東京2025世界陸上最終日』は、個人全体とコア視聴層ともに4位という安定した注目度で9日間の大会を締めくくった。

最終日のハイライトは男子4×100mリレー決勝。小池祐貴選手、栁田大輝選手、桐生祥秀選手、鵜澤飛羽選手のオーダーで挑んだ日本は38秒35で6位入賞を果たした。この日のイブニングセッションには大会最高となる5万8,723人が詰めかけ、9日間の総入場者数は61万9,288人と日本陸上史上最高記録を更新した。

日本勢は今大会で競歩2種目での銅メダル獲得という成果を収めた。勝木隼人選手(男子35km)と藤井菜々子選手(女子20km)の活躍は、34年ぶりの東京開催に花を添える結果となった。激しい雨に見舞われた最終日でも満員の観客が最後まで声援を送り続け、世界トップレベルの戦いと地元の熱気が一体となった瞬間が、2週連続でのランクインにつながったと考えられる。

コア視聴層ランキング

個人全体ランキング

旅番組を超えた人間関係の深さが支持に

この週の『世界の果てまでイッテQ!』(日本テレビ)は、コア視聴層2位(65.0％)、個人全体3位(65.4％)と両部門で上位にランクインした。

今回の企画「出川の歩き方 in イタリア」では、出川哲朗と“出川ガール”堀田茜が2泊3日の南イタリアツアーに挑戦。ナポリからスタートし、高級リゾート地カプリ島を経て、最終目的地アルベロベッロへ向かう行程だった。カプリ島では予算内の宿が見つからず3時間も歩き回り、青の洞窟は波が高く断念するなど、旅ならではのハプニングが続いた。

企画のクライマックスは、昨年結婚した堀田のウェディングフォト撮影。アルベロベッロの美しい街並みを背景に、堀田がウェディングドレス姿で出川への手紙を読み上げる場面が放送された。手紙には、バラエティの世界で右も左も分からなかった自分を導いてくれた出川への深い感謝と、父親のような存在として慕う気持ち、そして真剣にどんな企画にも取り組む姿勢への尊敬が込められていた。

SNSでは「お手紙感動した」「茜ちゃんのドレス姿、綺麗でした～」「この企画で、出川さんを好きになりました」といった声が相次いだ。単なる旅番組を超えた人間関係の深さが、幅広い世代から支持される要因となっている。