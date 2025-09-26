巨人は26日、DeNAとの試合（横浜）に4－5で敗戦。5回に泉口友汰の適時打と岡本和真の2ランで一時は同点とするも、その後勝ち越されてしまい4－5で迎えた9回には、無死一・二塁の好機を迎えるも、代打・増田大輝の犠打失敗など後続が続かず無得点。負けられない大事な一戦を1点差で落とした。

26日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2025』では、試合後半に好機を作るも、打線がかみ合わず苦しんだ巨人打線と采配に着目した。

番組MCの谷繁元信氏は「巨人の攻撃で気になることがあるんですけど、巨人の阿部監督の中でプランを考えているんですけど、そのプラン通りにいかないんですよね…。」と話すと、解説で出演していた斎藤雅樹氏は「ことごとく裏目といいますか、狙った通りに行かないといったことが続いていますよね…」とコメント。

同じく解説で出演していた佐伯貴弘氏は「今日の試合の中でも、何か仕掛けるんですけど…それが上手くいかない。じゃあ裏目を掻いてやろうかと違うことをやったら違う結果になったりとか、悪い方悪い方に行ってしまっていますよね…」と振り返った。

また谷繁氏は「最後9回に増田をバント要因で出したのが、送りバントできず…。無死一・二塁でバント難しいんですけどもそこは成功することに彼は価値があるのでね」と9回の代打・増田大輝の犠打失敗についてもコメントした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』