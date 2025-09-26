大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間25日、右肩痛により故障離脱していた佐々木朗希投手がメジャーに復帰した。同投手は同日の試合でリリーフ登板を果たしたが、これが今後の覚醒のきっかけになり得るかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同戦の佐々木は3-1と2点リードの7回に登板。メジャーの舞台でのリリーフ登板は自身初だったが、1回無失点、被安打0、2奪三振と完璧な投球を見せた。

同メディアは「MLBネットワークのトム・ベルドゥッチ氏は、ポストシーズンで佐々木がドジャースのクローザーになると予想している。その通りだ。突拍子もない話に聞こえるかもしれないが、たとえハイレバレッジの状況下であっても、ブルペンでの役割は彼の不調を解消する可能性がある。」と言及。

続けて、「たった1イニングだけでも投げ込めれば、少なくとも球速の懸念は解消されるだろう。さらに、同じ打者と何度も対戦する必要がなくなるため、彼は投球レパートリーを簡素化し、得意な球種だけに頼ることができる。最後に、リハビリ期間中に得た自信に支えられれば、物理的な問題だけでなく精神的な問題も、さらに制球力の問題も軽減されるだろう。リリーフとして活躍することで得られる改善策を考えれば、佐々木が圧倒的な成績を残す可能性は十分にあり、ベルドゥッチ氏の予想も決して突飛なものではないと言えるだろう」と指摘している。

【関連記事】

【了】