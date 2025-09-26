大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースのマイケル・コンフォート外野手は、シーズンを通して調子の波が激しく、起用について賛否が沸き起こっている。シーズン終盤にかけて調子を上げており、ポストシーズンでの活躍が期待できるかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が言及した。

コンフォートは7月に好調を維持し、トレード期限までに左翼手の代替選手を検討していたドジャースの判断を変えていた。その後、一時調子を落としたものの、9月12日（日本時間13日）以降の7試合中5試合で出塁を記録し、3安打を2度達成している。

コンフォートが調子を取り戻したのは、デーブ・ロバーツ監督との会話がきっかけだったという。ロバーツ監督は、不振に陥っていたコンフォートを左翼手として起用し続けていたほどの信頼を寄せている。

ロバーツ監督との会話についてコンフォートは「ロバーツ監督は、闘争心や信頼できる何かを見たいと考えていた。1日1本の安打を打つだけではダメだった。その言葉が私の心に響いた。スイングを正しくすることばかりに気を取られて、シーズン半ばでその感覚を失っていたのだと思う」と言及した。

