日本時間の26日（金）、ロサンゼルス・ドジャースが4年連続の地区優勝を決め、ポストシーズンは第3シードで臨むことが決まった。しかし、2年連続の世界一は、厳しい道のりとなりそうだ。その厳しさは過去のデータにも表れており、今後の闘いぶりに注目が集まる。（文・八木遊）





第3シードが確定したドジャース



やはり今季もドジャースが強かった。ドジャースとパドレスの一騎打ちとなっていたナ・リーグ西地区がついに決着。マジック1としていたドジャースは、日本時間26日のダイヤモンドバックス戦を8-0で快勝し、地区4連覇を達成した。







この日のドジャースは、投打がしっかりとかみあった。打っては、大谷翔平の54号2ランを含む4本のアーチを描き、4回までに8得点の猛攻。5回以降は3安打に封じられたが、この日の先発投手には十分な援護だった。



投げては、先発した山本由伸が6回を無失点に抑える好投。今季最終登板で12勝目を飾るとともに、防御率を2.49へと良化させた。



また、ドジャースにとって大きな懸念事項となっているリリーフ陣も、この日は7回以降を1安打に抑え、雑音を封じ込めた。序盤からほぼ完璧な試合運びを見せたドジャースが、苦しみながらもパドレスを振り切った。



これで今季成績を90勝69敗としたドジャースだが、6チームが出場するナ・リーグのポストシーズンで第3シードが確定済み。現時点で第1シードはブルワーズが濃厚で、第2シードにフィリーズ。そしてワイルドカード3枠のうち、カブスとパドレスが2つの枠を抑えており、最後の1枠を巡り、メッツ、レッズ、そしてダイヤモンドバックスの3チーム可能性が残されている。



第3シードに落ち着いたドジャースは、第6シードのチームと戦うワイルドカードシリーズ（WCS）から登場するが、WCSが免除される上位2チームに比べると、日程的にもかなり厳しい戦いを強いられることになるだろう。



















第3シードが世界一になる確率は…



メジャーリーグが現在の3地区制となったのは1994年。しかし、同年はストライキの影響でシーズン打ち切りとなった。3地区制が実質元年となった95年以降、両リーグのシード順別のリーグ優勝確率を調べると、以下の通りやはり第1シードのチームが最も高かった。







【シード順別のリーグ優勝確率、1995年以降】

第1シード 36.7%（22チーム）

第2シード 21.7%（13チーム）

第3シード 15.0%（9チーム）

ワイルドカード 26.7%（16チーム）



第4シード以下はワイルドカードとしてひとまとめにしたため、リーグ制覇の確率は第2シードを上回る26.7%に上る。つまり、4回に1回以上の確率でワイルドカードチームがワールドシリーズに進出している計算だ。



これに続くのが第2シードで、21.7%。そして、最も低いのが15.0%の第3シードのチームだ。さらに第3シードチームとしてワールドシリーズを戦った9チームのうち、世界一に輝いたのは次の4チームだけだった。



・2000年ヤンキース

・2006年カージナルス

・2012年ジャイアンツ

・2021年ブレーブス



世界一に輝く確率はたったの6.7%（4/60）。昨季はリーグ最高勝率をマークし、第1シードで臨んだドジャースだが、今季は第3シードとなり、あくまでも挑戦者の立場だ。目の前に大きく立ちはだかるこの山を乗り越え、2年連続の世界一は叶うか。今週末にレギュラーシーズンが終わると、すぐにその戦いが始まる。













