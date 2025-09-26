2025年のプロ野球は、レギュラーシーズンの最終盤に突入している。個人タイトルや順位争いが激しさを増す一方、来季の契約更新やFA市場の動向など去就に注目が集まり始める時期でもある。特に主力選手の去就は10月に開催されるドラフト会議にも影響を及ぼす。そこで今回は、去就が注目される阪神タイガースの選手を紹介する。

佐藤輝明

・投打：右投左打

・身長／体重：187cm／95kg

・生年月日：1999年3月13日

・経歴：仁川学院高 - 近畿大

・ドラフト：2020年ドラフト1位

昨オフに将来的なメジャーリーグ挑戦を直訴した佐藤輝明。プロ5年目の今季はさらなる進化を遂げており、今オフのポスティング利用の可能性も取り沙汰されている。

近畿大時代から強打者として大きな注目を集めていた佐藤輝。2020年ドラフト会議では4球団が1位指名で競合。くじ引きの末、阪神タイガースへの入団が決まった。

ルーキーイヤーから三塁のレギュラーに定着し、24本塁打をマーク。早くもチームの主軸打者となった。

2023年には132試合出場、打率.264、24本塁打、92打点、7盗塁の活躍を見せ、プロ入りから3年連続でシーズン20本塁打を達成した。

プロ5年目の今季はシーズン前半からアーチを量産し、4番打者に君臨。ここまで136試合に出場し、打率.274、39本塁打、99打点、10盗塁と自己最高のシーズンを送っている。

日に日にメジャースカウトの評価を高めており、早くも今オフの決断が注目されている。

ジョン・デュプランティエ

[caption id="attachment_232553" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガースのジョン・デュプランティエ（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：193cm／103kg

・生年月日：1994年7月11日

・経歴：ライス大 - ダイヤモンドバックス

来日初年度の今季は圧巻の投球を披露しているジョン・デュプランティエ。今オフの去就が注目される選手の1人だ。

2019年にメジャーデビューを果たすも、2022年以降はマイナーリーグやアメリカ独立リーグなどを主戦場としていたデュプランティエ。先発候補として期待を寄せられ、今季から阪神タイガースに加わった。

来日初年度から開幕ローテーション入りすると、6月には3勝を挙げ、月間MVPを受賞。現時点で15試合（90回2/3）を投げ、6勝3敗、113奪三振、防御率1.39の好成績をマーク。

平均球速150キロ超のストレートを武器に投球イニング以上の奪三振を記録するなど、支配的な投球が光る。

一方、7月末にコンディション不良で一時離脱。8月9日のヤクルト戦で一軍復帰したが、同月18日に下肢の張りで再び登録を抹消された。

以降は実戦登板がなく、状態が不安視されているものの、国内他球団への流出は防ぎたいところだ。

近本光司

[caption id="attachment_223482" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガースの近本光司（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：171cm／70kg

・生年月日：1994年11月9日

・経歴：社高 - 関西学院大 - 大阪ガス

・ドラフト：2018年ドラフト1位

不動のリードオフマンとしてチームを牽引する近本光司。今年8月に国内FA権を取得したが、昨オフの契約更改では複数年契約を断り、単年契約を選択している。

2018年ドラフト1位で阪神タイガースに入団すると、ルーキーイヤーからレギュラーに定着。同年は142試合出場、打率.271、9本塁打、42打点、36盗塁の活躍で盗塁王に輝いた。

その後も安定したパフォーマンスを発揮し、2021年には140試合出場、打率.313、178安打、10本塁打、50打点、24盗塁の好成績をマーク。

同年は最多安打に加え、ベストナインとゴールデングラブ賞のW受賞を果たした。

今季も「1番・中堅」を不動のものとし、ここまで137試合出場、打率.277、32盗塁をマーク。リーグ優勝の原動力となった。

今年8月に国内FA権を取得し、早くも去就に注目が集まっている。充実した戦力を誇る阪神であっても、近本の流出は大きな痛手となるだけに、是が非でも引き留めたいところだ。

梅野隆太郎

・投打：右投右打

・身長／体重：173cm／77kg

・生年月日：1991年6月17日

・経歴：福岡工大城東高 - 福岡大

・ドラフト：2013年ドラフト4位

今季で4年契約の最終年を迎える梅野隆太郎だが、先発出場の機会が激減している。今オフ、去就が再び注目されることになりそうだ。

福岡大から2013年ドラフト4位で阪神タイガースに入団した梅野。プロ5年目の2018年に正捕手に定着すると、同年から3年連続でゴールデングラブ賞を受賞。

特に2019年は打率.266、9本塁打、59打点、14盗塁と走攻守で高い貢献を見せた。

その後も正捕手の座を担っていたが、2022年以降は2学年下の坂本誠志郎にスタメンマスクを奪われる機会が増加。昨季は95試合の出場にとどまり、今季は現時点で一軍出場50試合とさらに出番を減らしている。

2021年オフに国内FA権を行使せず、4年契約を結んでおり、2025年が契約最終年となっている。出場機会を求めてFA権を行使する可能性も否めない状況だ。

一方でチーム状況を鑑みると、坂本、梅野以外の捕手陣の一軍実績が乏しい。仮に流失となれば、編成に大きな影響を及ぼすことになりそうだ。

ジェレミー・ビーズリー

・投打：右投右打

・身長／体重：191cm／102kg

・生年月日：1995年11月20日

・経歴：クレムソン大 - ダイヤモンドバックス - ブルージェイズ

来日3年目の今季は思うような投球ができず、大きく成績を落としているジェレミー・ビーズリー。来季の契約は不透明な状況となっている。

2020年にメジャーデビューし、メジャー通算で18試合に登板した実績を持つビーズリー。2023年から阪神タイガースに加わった。

来日初年度は中継ぎで開幕を迎えるも、シーズン途中から先発に転向。同年は18試合（6先発）に登板し、1勝2敗、防御率2.20に終わったが、契約延長を勝ち取った。

昨季は右肩の不調で開幕から出遅れ。それでも、5月中旬に一軍へ合流すると、14試合（76回2/3）を投げ、8勝3敗、防御率2.47の好成績を収めた。

今季は年間を通した活躍が期待されたが、開幕から状態が上がらず。ここまで8試合の登板（6先発）で1勝3敗、防御率4.60にとどまっている。

二軍では15試合登板、5勝4敗、防御率2.21の好成績。しかし選手層が厚く、6月以降は一軍登板が限られている。

植田海

[caption id="attachment_232555" align="aligncenter" width="530"] 阪神タイガースの植田海（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投両打

・身長／体重：175cm／70kg

・生年月日：1996年4月19日

・経歴：近江高

・ドラフト：2014年ドラフト5位

代走や守備固めで一軍での立場を確立し、今年6月に国内FA権を取得した植田海。足のスペシャリストとなっているだけに、今オフの動向が注視されている。

近江高から2014年ドラフト5位で阪神タイガースに入団。高卒4年目の2018年に自身初となる開幕一軍スタートを切ると、一時は遊撃のレギュラー格に。

同年は自己最多の104試合に出場し、打率.192と打撃に課題を残しながらも、19盗塁、18犠打と持ち味を発揮した。

翌2019年は2桁盗塁をマークしたが、先発起用が激減し、代走や内外野の守備固めでの出場が主戦場に。

昨季は59試合の出場で打率.273（11打数3安打）、4盗塁という成績でシーズンを終えた。

プロ11年目の今季は開幕から一軍に帯同し、ここまで41試合出場、打率.059（17打数1安打）、4盗塁の成績。国内FA権の取得しており、どのような決断を下すか、注目が集まっている。

【了】