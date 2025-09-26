数多くの有望選手がしのぎを削るプロ野球。活躍できるのは一握りだけで、将来を期待されつつも、ブレイクできなかったケースは珍しくない。「未完の大器」と評される立場の選手こそ、もどかしさを感じているはずだ。今回は、未完の大器と評されながらも、殻を破り切れていない選手を紹介する。

鵜飼航丞

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／100kg

・生年月日：1999年5月30日

・経歴：中京大中京高 - 駒沢大

・ドラフト：2021年ドラフト2位（中日）

プロ4年目の今季も、一軍では結果を残せていない鵜飼航丞。来季は背水の陣で迎えることになるだろう。

中京大中京高時代から長打力に秀でていた鵜飼は、高校通算56本塁打をマーク。駒澤大でも中心選手として活躍し、ドラフト会議では中日ドラゴンズから2位指名を受けた。

プロ1年目は59試合に出場し、打率.206、4本塁打の成績。粗さが目立っていたが、持ち味の長打力も随所に発揮していた。ただ、プロ2年目は41試合の出場で打率.143、3本塁打に沈んだ。

覚醒が期待されたプロ3年目に至っては、キャリア最少の12試合出場に終わった鵜飼。レギュラー定着からは程遠い状況になっていた。

今季はファームで打率3割近辺を維持しながらも、2年続けて一軍でのホームランがない。鵜飼が苦しんでいる現状は、若手が伸び悩む中日の苦しさを表していると言える。

