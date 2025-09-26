名曲「タイガー＆ドラゴン」は運転中に生まれた!? クレイジーケンバンド横山剣「デモ音源を作るまで記録も何もしなかったですね」

グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00～13:53）。9月20日（土）の放送は、クレイジーケンバンドの横山剣（よこやま・けん）さんが登場！ 9月3日（水）にリリースしたニューアルバム『華麗』について語りました。潮：クレイジーケンバンドは、横山剣さんを中心に1997年に結成し、横浜本牧（ほんもく）を拠点に活動しているバンドです。1998年にファーストアルバム『PUNCH!PUNCH!PUNCH!』でデビュー。2002年に発表したシングル「タイガー＆ドラゴン」が、2005年に放送されたドラマ「タイガー＆ドラゴン」（TBS系）の主題歌に起用され、「タイガー＆ドラゴン」が収録されたアルバム『Soul Punch』が初のトップ10入り。以降も幅広い層からの人気を獲得し、今年9月3日には通算25枚目のアルバム『華麗』をリリースされています。遠山：25枚目!? リリースも1年に1枚ぐらいのペースでされていますよね。横山：そうですね。どうしても（曲が）浮かんじゃうので。それを（アルバムに）入れないと気持ち悪くなっちゃうし。遠山：それはメロディーが頭のなかにポンと浮かんでくるのですか？横山：はい。メロディーと歌詞が同時に浮かぶときもありますし、アレンジの原案が浮かぶこともあるし、いろいろです。遠山：浮かんだものは、何かメモしたり、すぐ演奏したりするのですか？横山：例えば「タイガー＆ドラゴン」は運転中に浮かんで、そのときにメモしなかったんですけど、ずっと脳内に残っていたんですよ。だから、デモ音源を作るまで記録も何もしなかったですね。遠山：へ〜。横山：歌詞もほとんどそのとき浮かんだものです。遠山：え！ やっぱり、剣さんなりに（頭に浮かんだ瞬間）“これだ！”っていう手応えはありましたか？横山：「タイガー＆ドラゴン」はありましたね。遠山：今回のアルバムのタイトルが『華麗』ということで、“華麗なるダンス”とかに（使われる漢字）。横山：そっちの意味もあるんですけど、あと“加齢”という意味もありますし、それからスパイシーな“カレー”のトリプルミーニングなんですよね（笑）。遠山：ハハハ（笑）。これは、いつぐらいに浮かんだ言葉なのですか？横山：デモ音源を作っている最中にツアータイトルを決めないといけなくて、「どんなタイトルにしようかな……あっ“華麗なるツアー”！」っていう感じで（笑）。QUEENに『華麗なるレース（洋題：A Day At The Races）』というアルバムがあるんですけど、それにちなんで「華麗なるツアー」でいこうと。アルバムのタイトルも収録曲がそんな感じだったのと、去年は『火星』というタイトルだったので、今度は一文字変えて『華麗』に（笑）。潮：すごい！ つながっているんですね。次回9月27日（土）の放送は、シンガーソングライターのNakamuraEmi（なかむら・えみ）さんをゲストに迎えてお届けします。＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00～13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/countdownjapan/番組公式X： @JA_CDJ