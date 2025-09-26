「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で大河ドラマ初出演！津田健次郎「“ちょっと強めなキャラクター”を演じさせていただいています」

声優・俳優の津田健次郎がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「津田健次郎 SPEA/KING」（毎週日曜 12:00～12:30）。声優として数々の人気アニメ作品、俳優としても話題のドラマ・映画に出演。今もっとも注目を集める才能・津田健次郎のパーソナルな一面が知れるレギュラーラジオ番組です。9月21日（日）の放送は、NHKで放送中の大河ドラマ「べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～」（以下「べらぼう」）に出演することが決定した津田が、作品への意気込みを語りました。

◆大河ドラマ初出演！

＜リスナーからのメッセージ＞

「『べらぼう』のご出演、おめでとうございます！ しかも滝沢瑣吉（のちの曲亭馬琴）役とは!! 私も『南総里見八犬伝』を映画や歌舞伎で観てきましたし、多くの人が彼の作品に触れてきたと思います。そんな偉大な戯作者を演じられるということで、率直な気持ちや意気込みを聞かせてください！」

津田：「べらぼう」に出演させていただきます！ おめでとうメッセージもたくさんいただいて、本当にありがたい限りでございます。大河ドラマ初出演ということで、実は出たことがなかったんですよ。“出てみたいなぁ”とは思っていたんですけども。

ネタバレしちゃうとまずいので（ドラマの内容は）あまりしゃべれないんですけれど、“ちょっと強めなキャラクター”という感じで演じさせていただいています。「べらぼう」も頑張りますので、ぜひ観ていただけたらと思っております！

＜番組概要＞

番組名：津田健次郎 SPEA/KING

放送日時：毎週日曜 12:00～12:30

パーソナリティ：津田健次郎

番組Webサイト：https://audee-membership.jp/tsuda-speaking/

番組公式X：@tsuda_speaking