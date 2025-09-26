「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で大河ドラマ初出演！津田健次郎「“ちょっと強めなキャラクター”を演じさせていただいています」

◆大河ドラマ初出演！
＜リスナーからのメッセージ＞
「『べらぼう』のご出演、おめでとうございます！ しかも滝沢瑣吉（のちの曲亭馬琴）役とは!! 私も『南総里見八犬伝』を映画や歌舞伎で観てきましたし、多くの人が彼の作品に触れてきたと思います。そんな偉大な戯作者を演じられるということで、率直な気持ちや意気込みを聞かせてください！」
津田：「べらぼう」に出演させていただきます！ おめでとうメッセージもたくさんいただいて、本当にありがたい限りでございます。大河ドラマ初出演ということで、実は出たことがなかったんですよ。“出てみたいなぁ”とは思っていたんですけども。
ネタバレしちゃうとまずいので（ドラマの内容は）あまりしゃべれないんですけれど、“ちょっと強めなキャラクター”という感じで演じさせていただいています。「べらぼう」も頑張りますので、ぜひ観ていただけたらと思っております！
