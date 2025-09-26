大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、正捕手のウィル・スミス捕手の故障離脱が続いている。レギュラーシーズンはこのまま終える見込みだが、ポストシーズンでの復帰については可能性が高まってきたかもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

スミスは日本時間4日のピッツバーグ・パイレーツ戦で、右手にファウルボールを受けて途中交代。その後、痛みが再発したことから同14日に故障者リスト（IL）に入ると、同21日にはデーブ・ロバーツ監督が亀裂骨折が判明したと明らかにしている。

そのスミスについて、同メディアは「レギュラーシーズンの残り試合は欠場する見込みだが、チームはプレーオフ開幕までに復帰できると期待している。プレーオフ開幕は、9月30日のワイルドカードシリーズ第1戦になる」と言及。

続けて、「痛みに耐えられるかどうか、それが問題だ。野球の練習となると、当然ながら急ぎ足で、厳しいスケジュールになるだろう。準備が整い次第、すぐに復帰するつもりだ。ランニング、トレーニング、ブルペンキャッチング、視覚を鍛えるためのブルペン立会い、スイングを開始する準備を整えるための回転運動を多く行っている。肩の状態を維持するためだ。可能な限り準備を整えておくために、できることは全て行う。そうすれば復帰した時にすぐに戦力になれる」と、スミスも急ピッチで調整を進めている旨を語ったと伝えている。

