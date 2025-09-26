「都会の地下には薬物を摂取して凶暴化した巨大ワニがいる」　そんな都市伝説をノブコブ吉村が検証

ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』#5が、27日(22:00〜)に配信される。

日本の下水道に「巨大ワニ」は存在するのか

27日配信の#5には、お見送り芸人しんいち、徳井健太(平成ノブシコブシ)、友田オレ、堀内健(ネプチューン)、吉村崇(平成ノブシコブシ)ら5名が参加。トークテーマはそれぞれ「催眠術セミナーに潜入(お見送り芸人しんいち)」、「日本のタバコ農家の実態(徳井健太/平成ノブシコブシ)」、「香港の魔窟チョンキンマンション(友田オレ)」、「ミニチュアの世界で大暴走(堀内健/ネプチューン)」、「大都会・東京の地下事情(吉村崇/平成ノブシコブシ)」。　　

「都会の地下には薬物を摂取して凶暴化した巨大ワニがいる」。そんな都市伝説を検証すべく、吉村が下水道の奥深くへ潜入。世界一の機材を持つ日本は、どの国より下水のデータがハッキリと出るという中、果たして日本の下水道に「巨大ワニ」は存在するのか。

そして、徳井はメディアでも見ることが少ないタバコ農家に潜入。栽培から収穫、そして製品となるまで2年もかかるという驚きの過程をリポートするほか、タバコ税の衝撃的な使い道も明かす。

さらに、友田オレは「悪の巣窟」と呼ばれた香港の魔窟「チョンキンマンション」へ。カレーのスパイスと汗、動物の糞尿が混じった悪臭渦巻くビルの中で彼が見た、危険地帯のリアルな現状とは。

【編集部MEMO】
『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や、「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。この番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークとなる。

