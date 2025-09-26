現行フェラーリのフラッグシップ「849テスタロッサ」が早くも日本初披露！

2025年9月9日のミラノでの発表に続き日本でも9月24日にフェラーリの新型モデル849テスタロッサが発表になった。

【画像】伝説の名を継承するフェラーリのニューモデル、849テスタロッサ（写真20点）

849テスタロッサはSF90ストラダーレの後継とも言える現行フェラーリのフラッグシップスーパーススポーツモデルである。

「Testa Rossa（赤いヘッド）」を意味する車名が初めて使われたのは、1955年の500TRである。フェラーリのある整備士が余った赤い塗料で、特に高性能なエンジンにマーキングを施したことに端を発し、それ以来フェラーリの最高のエンジンを象徴するものになっている。初代500TRは直列4気筒、その後V12やフラット12へと引き継がれ、ル・マンで勝利したレーシングカーや、1984年のTestarossaのように時代を代表するミドシップモデルのアイコンと用いられている。ちなみに3桁の数字「849」は8気筒エンジンで、1気筒あたりの排気量が499ccに由来して命名されたものだ。

大きな特徴はますそのパワーユニットである。ミドにマウントされるV8ツインターボエンジン。このエンジン、ベースはインターナショナル・エンジン・オブ・ザ・イヤーを何度も受賞している名機とも呼ばれるユニット。849テスタロッサではターボチャーチャージャーが大型化され、4.0リッターV型8気筒ツインターボは、SF90ストラダーレより50cvアップの830cv/842Nmを発揮。さらにフロントに2基、リヤ1基で総出力220cvのモーターの出力が加わる。システムトータルで1050cvもの強烈なパワーを、8段DCTとの組み合わせで4輪に伝える。0-100km/h加速2.25秒、0-200km/h加速は6.30秒。最高速度は330km/hとのこと。

デザインはもちろんフラヴィオ・マンゾーニが率いるフェラーリ・スタリング・センターである。垂直方向と水平方向のラインが作り出す前例のないビジュアルは、航空分野と1970年代のスポーツプロトタイプがインスピレーションとなっている。

まずエクステリア。フロントは1980年代のフェラーリを思わせるフォルム。横に伸びるカバーがブリッジのようにヘッドライトをつなぐ。これは12チリンドリやF80で使われたスタイリングテーマを想起させるもの。このエレメントによって表面のデザインに立体と空白の新たな比率が生まれ、全幅に広がるスポイラーの印象を生み出している。バンパー下部にはボディカラーのフリックとブラックのスプリッターで引き締められ、技術と空力を重視したモデルの個性が強調されている。

サイドはメインのプレスラインから始まる立体的デザインのドアで占められている。ドア上面の深い彫り込みは、一般的なプロダクションカーでは成し遂げられたことのない、複雑な3次元形状で、ボディとキャビンエリアの関係に変化をもたらしている。驚くことにこのパネルは1枚のアルミニウム合金から成形されたものであり、フェラーリの先進的なプレス成型技術を標榜している。

ドアのデザインで特徴的なのが、ドアハンドルを隠すくぼみが空力ダクトを兼ねている点である。縦長のサイドインテークを対照的なブラックにすることで立体感が増している。この3次元形状という新しいコンセプトにより、プレスラインはさらにリヤへと伸び、512Sをインスピレーションとするツインテールのデザインに続く。これがキャビンをよりコンパクトに見せ、キャブフォワードのデザインが強調されるのだ。

インテリアは水平なダッシュボードをもつベルリネッタ・レイアウトとシングル・シーターのデザインが融合している。センタートンネルレイアウトはリデザインされ、補助的な操作系は合理的でミニマルな印象になるようレイアウトされている。最近の傾向と同じくハンドルには物理的なスイッチが戻ってきている。これはドライブ中の誤操作を避けるためのデザイン整理であり、こういった見直しを積極的に行うあたりにフェラーリの真摯さを感じさせてくれる。

すでにイタリア本国ではスパイダーモデルが同時に発表されているが、今回そのお披露目はなかった。ただしエクスクルーシブなオプションパックであるアセット・フィオラノのオーダーも可能。実に頼もしいフェラーリのフラッグシップモデルの登場である。

SPECIFICATIONS

フェラーリ849テスタロッサ Ferrari 849 Testarossa

ボディサイズ：全長4718×全幅2304×全高1225 mm

ホイールベース：2650mm

車両重量：1570kg（乾燥重量）

総排気量：3990cc

エンジン：V型8気筒ツインターボ

最高出力：611kW（830cv）/7500rpm

最大トルク：842Nm（85.9kgf-m）/6500rpm

モーター最高出力：162kW（220cv）※3基合計

システム最高出力：772kW（1050cv）

トランスミッション：8段DCT

駆動方式：4WD

EVモード走行距離：25km

文：オクタン日本版編集部 写真：フェラーリ・ジャパン

Words: Octane Japan Photography: Ferrari Japan