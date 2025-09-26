9月26日、Apple 銀座がリニューアルオープンしました。2003年に米国以外で初めてApple Storeをオープンした銀座3丁目のビルを建て替え、装いも新たに再び開店。Appleのティム・クックCEOも姿を見せ、入店するファンと写真撮影を楽しむなど、ファンと一緒に新たな一歩を祝いました。

Apple 銀座に入店するファンと写真撮影を楽しむ、Appleのティム・クックCEO

期間限定のギフトカード販売に長蛇の列

Apple 銀座が店を構える大通りには、開店を待つ数百人ものファンで長い列ができていました。今回は、大通りを挟んだ道の向こうにも人垣が。どうやら、先日Apple 銀座のオープン日を告知したティム・クックCEOのXに写っていたNumber_i目当てのファンが集まったようですが、残念ながらメンバーの姿はありませんでした。

開店を待つ長い列ができたApple 銀座

カウントダウンで大きな扉が開くと、ティム・クックCEOがピースサインで登場。入店する客との記念撮影や、来店プレゼントの箱へのサインも気軽に応じるなど、まさに“神対応”。以前、「Apple 銀座は私たちにとっても非常に特別な存在」と語った、Apple Storeを統括するリテール＆人事担当シニアバイスプレジデント（上級副社長）のディアドラ・オブライエンさんの姿もありました。

開店直前にApple 銀座のスタッフと恒例のハイタッチ。並ぶ人が手にしているiPhoneは、どれもiPhone 17 Proシリーズばかり！

開店を待つ人を見て驚いたのが、多くの人がiPhone 17 Proシリーズを使っていたこと。進化したカメラ性能やバッテリー性能、新色のコズミックオレンジを評価して、いち早く購入した人が多かったようです。

来店した人の目当ては、来店プレゼントとApple 銀座限定デザインのギフトカードのようでした。来店プレゼントは、26日の午前中ですでに配布を終了したと思われますが、限定ギフトカードは期間限定とのことなので、あわてなくても入手できるとみられます。

来店者には恒例の来店プレゼントが手渡された

期間限定で販売するApple 銀座限定デザインのギフトカード

もう1つのApple 銀座の目玉といえるのが、Number_iとコラボレーションした特別なセッション「空間体験の中に飛び込もう」。最新曲「未確認領域」のミュージックビデオの撮影現場をiPhoneで撮影した空間ビデオを、店頭のApple Vision Proで視聴できます。体験は無料ですが、Web経由での予約が必須となります。

しばらくの間、Apple 銀座限定でNumber_iとコラボレーションした特別なセッション「空間体験の中に飛び込もう」がApple Vision Proで体験できる

Apple Vision Proの体験時、メガネを使っている人は専用のインサートレンズを用意してくれるので、見えやすい状態で体験できる

かつての思い出の場所に戻ってきたストア、銀座の新たなランドマークとしてアップルファン、インバウンドの観光客、Number_iファンなど、多くの人に愛されるお店となるでしょう。