今日の運勢は？9月27日（土）12星座占いランキング！ 第1位は獅子座（しし座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月27日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月27日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は獅子座（しし座）！ あなたの星座は何位……？子ども心を大切にしましょう。あなたが幼いときに夢中になっていたものはなんでしょうか？そのときの気持ちを振り返って、思い出してみましょう。そこに必要なメッセージがあるかもしれません。あなたが美しいと思う価値観を取り入れていきましょう。ご自身の行動や言動が、あなたのなりたい自分につながっているのかどうか、理想のあなたとはなにか、未来のご自身を見つめると良いでしょう。旅行をしたり、旅行の計画を立てたりすると運気がUPする日です。興味のあるところや、行ってみたかったところがあれば、今日はその場所について調べてみるのも良いでしょう。パートナーシップにおいて、約束ごとを決めると良い日です。お互いが納得のいく形になるように、お相手の意見に寄り添い、あなたの気持ちを上手に伝えてあげると良いでしょう。今日は近場でもいいので、遊びに行くことで運気が上がっていくでしょう。帰り道のルートを少し変えて、散策するのも良いでしょう。お気に入りの場所が見つかるかもしれません。お友達と楽しく過ごすと良い日です。お誘いがあれば、顔を出してみてください。お友達や仲間と連絡を取り合うだけでも、心が癒されて、あたたかい気持ちになれそうです。日頃からお世話になっている方に贈り物をしたり、ご自身にご褒美を買ったりすると良い日です。今日は存分に、優雅に贅沢に過ごしてみましょう。リフレッシュできる1日になりそうですよ。ご家族との時間を大切にしましょう。ご家族と一緒に暮らしている方は、ゆっくり過ごす機会をつくるのも良いでしょう。ご家族と離れて暮らしている方は、連絡をしてみると良さそうです。我慢をしすぎるのは良くありません。「自分だけが犠牲になれば良い」と思う必要はありません。献身的であるのはとても素敵ですが、無理をしすぎないようにしましょう。将来の目標を明確にしていきましょう。どんな自分になりたいか、そのためには今なにをするべきなのか、細かくイメージをしてみてください。良いひらめきが起こるかもしれません。あなたにとって健康的な生活とはなにかを考えていきましょう。食べ物や生活習慣の見直しをしていくのも良いでしょう。健康的な心とカラダが手に入っていくでしょう。あなたの魅力が高まる日です。パートナーのいる方は露出をひかえるなど、注意が必要かもしれません。パートナーをお探しの方は、出会いを求めて行動することでお誘いがありそうですよ。周りの人たちと比べることは、時に混乱を生み出してしまうことがあります。あなたは、ものごとをあるがままに見ていないかもしれません。あなたは、あなたが考えているよりも恩恵を受けているのに、自分には十分なものがないと感じているかもしれません。あなたには、人生がもたらす物質的な喜びすべてを受け取る価値があります。あなた自身が豊かさを感じられるように意識をすることで、望む状況が引き寄せられてくるでしょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。