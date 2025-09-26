大谷翔平 3年連続ホームラン王なるか？ イチローも届かなかった偉業に王手、22年ぶりの快挙に挑む

モデル・タレントのユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6:00～9:00）。9月26日（金）の放送のコーナー「リポビタンD TREND NET」では、「大谷翔平選手の記録はどうなる？」をテーマに、スポーツライターの生島淳さんが解説しました。（※放送当時の内容です）――アメリカメジャーリーグは、日本時間9月29日の試合をもってレギュラーシーズンが終了。30日からはワイルドカードシリーズが開幕し、今年のチャンピオンを決めるポストシーズンがスタートします。ユージ：お話を伺うのは、スポーツジャーナリストの生島淳さんです！生島さん、おはようございます！ まず、レギュラーシーズン終了間近ということで、毎回、新たな記録を塗り替え続けている大谷翔平選手について伺います。いま、おこなわれている試合も含めて、ドジャースのレギュラーシーズンは残り4試合。残りの試合にどんな記録がかかっていますか？生島：分かりやすいところからいくと、3年連続のホームラン王が今年はかかっています。今朝、54本が出ました！これで去年打った自己最多の54本に並んだわけです。去年あれだけすごいと話題になったのに、今年もすごいですよね。ユージ：「50-50」という偉業を成し遂げた54本のホームランを、今年も出しているということですよね。生島：そうなんですよ。もし3年連続のホームラン王となれば、2001～2003年のアレックス・ロドリゲス選手以来、22年ぶりの快挙になるはずです。このところ、ライバルのカイル・シュワバー選手がすごくて、56本打っています。現時点で2本差、届くか届きそうな気も今日してきました。今日のホームランで打点が100打点を超え、101まで伸びましたので、これは主砲としての勲章だなと思います。シーズン150得点も視野に入れていますが、これは日本では少し軽視されがちな項目です。今日で大谷選手は144まで伸ばしました。イチロー選手は100得点にこだわっていましたが、さすがのイチローも150までは到達していません。21世紀に入ってからは誰もクリアしていない記録なので、あと6得点伸ばしてくれないかなと思います。あと、シーズン110フォアボールももうすぐです。ユージ：これはどういう意味ですか？生島：相手が大谷選手との勝負を避けて、ムーキー・ベッツ選手との勝負を挑むということです。相手が勝負を避けるなかで54本ホームランを打ったというのは、今年もすごいなと思います。ユージ：注目は、大谷選手だけじゃないですよね。ドジャース地区優勝の瞬間も目前ですね！生島：昨日、延長で勝ってマジックが1になっています。先ほどまで8対0で勝って9回に入っているので、地区優勝が決まると思います。これでようやくポストシーズンに向けて準備ができるかなと思います。ユージ：レギュラーシーズンが終わればポストシーズンということで、ワイルドシリーズ連覇に向けて新たなスタートを切るということになります。今後、ドジャースはどういった戦いが待ち受けていますか？生島：ポストシーズンには、両リーグともに6チームが出場します。まず、最初にワイルドカードシリーズというものがありまして、地区優勝した3チームのうち勝率が最も低い1チームと、地区優勝以外で勝率が高い3チーム、合わせて4チームが戦うシリーズです。もし、今日ナショナルリーグで試合が始まったとしたら、ドジャース対メッツ、カブス対パドレスで始まります。このシリーズは3戦で2勝したほうが勝ちで、あっという間に終わってしまうこともあります。その後、「ディビジョンシリーズ」（地区シリーズ）、「リーグチャンピオンシップシリーズ」、そして「ワイルドカードシリーズ」で、優勝するとなると最低でも13試合は戦わないといけないということになります。ユージ：ドジャースといえば、先日、佐々木朗希投手のメジャー復帰もありました。山本由伸投手と共に、ポストシーズンでどんな活躍を見せるのか楽しみですね。生島：今朝、山本由伸投手は6回無失点で200奪三振を超えましたので、本当に好調だなと思います。佐々木朗希投手も昨日、1回・2奪三振の良いピッチングでしたね。ユージ：昨日は高い位置からのストレートがすごかったですね。ドジャースはブルペンがひどくて、何度もひっくり返されているので、佐々木朗希投手が昨日のようなピッチングをしてくれると、出番も増えると思います。ユージ：そして、ドジャースだけでなく、ポストシーズンでの活躍を期待したい日本人選手のピックアップをお願いします！生島：カブスはドジャースを上回る好成績を残しています。おそらく、今永昇太選手がワイルドカードシリーズ第2戦で先発するんじゃないかなと期待しています。あと、パドレスのダルビッシュ有選手も今季4勝ですが、ポストシーズンには頼れる投手として頑張ってくれると思います！ユージ：今年のメジャーリーグは、これからさらに盛り上がりそうです！＜番組概要＞番組名：ONE MORNING放送日時：毎週月曜～金曜6:00～9:00パーソナリティ：ユージ、吉田明世番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/one/番組公式X：@ONEMORNING_1