AKB48千葉恵里「人の“目”よりも“歯”を見ちゃう…」“理想の歯”は!? 独特の趣味を明かす

TOKYO FMの音声配信プラットフォームAuDee（オーディー）の番組「大久保瑠美 321ヘルツのじかん」（毎週水曜・18時配信）。声優の大久保瑠美がパーソナリティをつとめ、「321ヘルツ」という特別な周波数でしか聴けないような、ここだけのトークをお届けします。週替わりのゲストとともに、愛しているもの、こだわり、好きなこと、人を語ります。

今月のマンスリーパートナーは、声優の松井恵理子さんが担当。今回の配信では、AKB48のメンバー・千葉恵里さんが登場。ファースト写真集の命名エピソードや、個性的な趣味について語ってくれました。

◆写真集タイトルを「エリンギ」にした理由

千葉恵里さんは、神奈川出身のAKB48メンバーです。ニックネームは「えりい」。2022年にリリースされた楽曲「久しぶりのリップグロス」で初めてのセンターを務めました。グループの顔ともいえるポジションを任されたことについて、「AKBのすごい方たちが立ってきたセンターに私が立つなんてと思いました。とてもビックリしましたね」と振り返ります。

もともとAKB48の大ファンだった千葉さん。デビューのきっかけは、母のすすめで、軽い気持ちから応募したオーディションでした。「記念受験みたいな感じで、ダメ元で受けたら受かりました」と語るように、当初、自身がアイドルになることはあまり現実感がなかったと言います。それだけに、憧れのグループのセンターに選ばれたときの喜びはひとしおでした。

2023年には、ファースト写真集「エリンギ」（玄光社）を発売。インパクトのあるこのタイトルは、秋元康さんから提示された10個の候補のなかの1つでした。千葉さんは「一番上にエリンギがあったんですけど、ほかの9個はまったく覚えていないです。それぐらいエリンギのインパクトが強すぎて、迷わず決めました」と明かします。

また、ファンからも「エリンギ」というタイトルに大きな反響が寄せられたと言います。「AKBメンバーの写真集は王道系のかわいらしいタイトルが多いんですね。なので、逆にチャンスかなって思いました。中身が気になるかなって思ったんですよね」と話してくれました。

そんな千葉さんの意外な一面として、「人の歯を見るのが好き」という独特の趣味も明かされました。「人の目よりも歯を見ちゃうんです」と語り、歯並びや歯の横幅・縦幅、分厚さなど、細かくチェックしてしまうといいます。その理由は「自分の歯があまり好きじゃなかったから」とのことで、自然と他人の歯に目がいくようになったと説明しました。

“理想の歯”については「前歯が2本出ていて、そこからピラミッド型に並んでいる歯が好き。前歯に縦幅と横幅がしっかりあるといいですね」と独自の美的感覚を語ってくれました。

この発言にパーソナリティの大久保は「歯を幅で考えたことがなかったです」とコメントすると、マンスリーパートナーの松井さんも「口を開けるのが恥ずかしくなってきました（笑）」と同調。

恥ずかしがる2人の歯を見た千葉さんは「かわいらしい歯です。縦幅も横幅もあって好きな歯です！」と笑顔。千葉さんのお墨付きをもらった大久保は「歯検定に合格しました！」と声を弾ませました。

◆店舗数日本一の三井アウトレットパークは？

番組内では、私たちの住む街の「ちょっといいこと」に周波数を合わせるコーナー「チューニングタイム」を実施しました。今回は三井不動産の住田さんが登場。「三井アウトレットパーク」に関するクイズを2つ出題しました。

【問題①】三井アウトレットパーク内の店舗数が日本一はどこ？

この問題に松井さんは「千葉県木更津」と回答し、見事正解。

「三井アウトレットパーク木更津」は、都心からのアクセスも良好な「房総シティリゾート」をコンセプトにした、開放感あふれる大型アウトレットモールです。

2012年の第1期開業以降、段階的に拡張を重ね、2025年6月23日に第4期グランドオープンを迎えました。住田さんは「敷地面積は約5万3,100平方メートル、店舗数は330を誇る圧倒的なスケールのアウトレットモールに進化しています」と説明。千葉さんは「たまにアウトレットモールに行くので行ってみたいです！」と興味を示しました。

【問題②】三井アウトレットパーク木更津に新たにオープンした、日本初常設の“ある施設”とは？

ヒントは「オリンピックで話題になったスポーツに関するもの」ということで、3人は少しずつ答えを手繰り寄せていきます。ここでも松井さんは「スケートボード」と答え、正解を出しました。

第4期グランドオープンに合わせて誕生したスケートボード専門のショップ＆パーク「instant skateboards（インスタント スケートボード）」。同名の人気スケートボードショップが運営する本格的なスケートボードパークです。約400平方メートルの広さを誇り、フラットスペースやクォーターパイプ、レッジなど、初心者から上級者まで楽しめる多彩なセクションが用意されています。

スクールも毎週開催予定ということで、住田さんは「幅広くいろんなお客様にスケートボードの魅力や面白さを体感いただけると思います」と説明。パークの写真を見た3人は、「アウトレットの敷地内に、誰でも自由に使えるスケートボードパークがあるってすごい」と感心しきりでした。

番組では他にも、千葉さんがAKB48結成20周年記念ツアーの意気込みや、大好きな「しずくちゃん」について語る場面もありました。

＜番組情報＞

番組名：大久保瑠美 ３２１ヘルツのじかん

配信日時：毎週水曜 18:00配信（予定）

パーソナリティ：大久保瑠美

