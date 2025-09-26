原因は自分にある。、新曲「パラノイドランデブー」先行配信決定

原因は自分にある。が、10月15日（水）にリリース4枚目のシングル「パラノイドランデブー」の音源を、10月6日（月）に各DSPにてストリーミング先行配信することを発表。9月26日（金）よりTikTok・InstagramリールなどのSNSプラットフォームで解禁した。

さらに、9月28日からOA開始のJFN「川谷絵音の30分我慢してくれませんか」にて、「パラノイドランデブー」単曲のフルサイズ初OAとなることも併せて発表された。

今回、音源の解禁を発表した「パラノイドランデブー」は、「indigo la End」「ゲスの極み乙女」「ジェニーハイ」「ichikoro」「礼賛」のバンド5グループを掛け持ちしながら、ソロプロジェクトやアーティストプロデュースなども行っている川谷絵音が手がけた一曲。川谷絵音はゲンジブが今のグループ名になった際に、X（旧Twitter）で引用リツイートをして反応を示すなど、メンバーも”ヒーローのような存在”と明かすミュージシャンである。

また、本楽曲のSNS音源解禁を記念し、原因は自分にある。オフィシャルアカウントでは、「＃ランデブーチャレンジ」と題したチャレンジ投稿も実施する。

＜リリース情報＞

原因は自分にある。

「パラノイドランデブー」

2025年10月6日（月）

先行配信：https://lnk.to/GNJB_pr1006

SNS先行配信中：https://lnk.to/GNJB_prsv

CD情報

原因は自分にある。

4thシングル『パラノイドランデブー』

2025年10月15日発売

予約購入URL： https://lnk.to/genjibu_4thsg

=CD収録内容=

各形態共通 3曲

1. パラノイドランデブー

2. ビネットネット

3. 希望的観測の定義

原因は自分にある。OFFICIAL SNS

X：https://x.com/genjibu_sdr

Instagram：https://www.instagram.com/gnjb_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@gnjb_official

YouTube：https://www.youtube.com/@genjibu