起動可能なUSBメディア作成ソフト「Rufus」にメジャーアップデート。ダークモード対応など

無料で起動可能なUSBメディアを作成できる「Rufus」にメジャーアップデートが展開され、「Rufus 4.1」を利用できるようになっている。

OSイメージの配布データなどでは光学メディアに書き込むためのiso形式をとられることが多いが、昨今では光学メディアを用いるよりもUSBストレージを用いたほうが簡便かつ高速。しかしisoファイルをUSBメディアに保存するだけでは起動メディアとしては認識できないため、Rufusのようなツールを用いて起動可能な形式で書き込む必要がある。

今回Rufus 4.1へとメジャーアップデートが行われ、見た目でわかるポイントとしてはダークモードに対応した。このほかシステム面での改修もいくつか図られている。

バージョン 4.10に適用された変更