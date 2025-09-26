「Scramble Fes 2025」第一弾5組発表、ヘッドライナーはBREIMENに

2025年11月16日（日）にSpotify O-EAST にて開催される、「ツタロック」と「ライブナタリー」による初のコラボレーションイベント「Scramble Fes 2025」の第一弾出演アーティスト5組が発表された。
「音楽カルチャーを通じ、日本のエンタテインメントを盛り上げたい」という目標を掲げ、2015年より不定期で開催されてきた「Scramble Fes」。今年の出演アーティスト第一弾として、BREIMEN、Dos Monos、HOME、泉大智、S.A.R.の5組が発表された。ヘッドライナーはBREIMENとなる。2組の追加アーティストを控えており、近日発表予定となるとのこと。
また、オープニングアクト出演をかけたEggs Passオーディションが開催中。9月26日よりインディーズおよび新人アーティストの音楽活動支援を行う"Eggs Pass"にてオーディション企画をスタート、グランプリバンドがオープニングアクトとして出演する予定。詳しくはオーディションページにて。
同時に、イープラスにてチケット最速先行受付も開始している。
＜ライブ情報＞
Scramble Fes 2025
2025年11月16日（日）Spotify O-EAST
開催時間 開場/開演/終演：14:00/14:30/20:40 ※変更可能性あり
出演者：BREIMEN、Dos Monos、HOME、泉大智、S.A.R.、他
料金：前売 6000円（全自由・入場整理番号付・ドリンク別・税込）
チケット：最速先行受付（イープラス/抽選）
受付期間：9月26日（金）17:00~10月5日（日）23:59
https://eplus.jp/scramblefes2025/
主催・企画：CEミュージッククリエイティブ株式会社/株式会社ナターシャ
制作：ライブマスターズ株式会社
協力：Rolling Stone Japan
公式 HP：https://live.natalie.mu/event/scramblefes2025
問い合わせ 03-5458-4681 （Spotify O-EAST）
イープラス最速先行受付（抽選）
9月26日（金）17時~10月5日（日）23時59分
https://eplus.jp/scramblefes2025/
※ご購入の際は、申込ページにて詳細をご確認ください。
※出演者の変更・キャンセルに伴う払い戻しは一切いたしません。
※チケットの譲渡、転売は固くお断りいたします。チケットを転売、あるいは転売目的で入手することは条例により違法な行為となる場合があります。ご注意ください。
※未就学児の入場不可となります。小学生以上はチケットが必要です。
※入場時に別途1ドリンク代が必要です。
■「Scramble Fes 2025」オーディションページ https://eggs.mu/music/project/scramblefes2025