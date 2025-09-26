大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはタナー・スコット投手を筆頭に、安定感を欠くリリーフが目立つ状況が続いている。これは最終盤の戦いにおける大きな不安要素となっており、デーブ・ロバーツ監督もため息をついているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「今季のドジャースのブルペンは、632イニングを投げて防御率4.33、セーブ失敗は24回と低迷している。故障者リスト（IL）に入っていたブレイク・トライネン投手とマイケル・コペック投手の復帰で状況は改善すると期待されていたが、両選手が問題の一因となっている。昨オフに獲得したスコットとカービー・イェーツ投手も結果を残せていない」と言及。

続けて、「ビハインドを背負ったり、四死球を出したりする。それは、投手が怖がっているか、慎重になりすぎているかのどちらかだ。それが事実だ。打たれるのを恐れて、投球に自信が持てていない。シーズンのこの時期は、全力を出し切って、いい結果になると信じなければならない。なぜなら、失点を恐れて変化球を投げると、悪い結果が生まれるからだ」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

ドジャースはテコ入れ策として大谷、クレイトン・カーショー投手、佐々木朗希投手らの配置転換も浮上しているが、1日でも早く状況を改善することができるだろうか。

