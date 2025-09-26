ヴィッセル神戸は26日、10月17日（金）に開催される明治安田J1リーグ第34節・鹿島アントラーズ戦に乃木坂46の五百城茉央さんが来場することを発表した。

J1リーグ3連覇に向けた大一番で“勝利の女神”が『ノエビアスタジアム神戸』に降臨する。兵庫県神戸市出身でクラブ30周年アンバサダーを務める五百城さんはここまでゲストとして3試合に来場し、1－0、3－0、2－0といずれも完封勝利を見届けており、ファンの間で“勝利の女神”として定着している。

神戸はここまで31試合を消化した2025明治安田J1リーグで17勝6分8敗という成績を収め、勝ち点「57」の2位につけている。第34節で対戦する鹿島は神戸と「4」ポイント差の勝ち点「61」で首位を快走中。神戸としては“勝利の女神”の力を借りて、優勝争いのライバルとの直接対決を制したいところだ。

鹿島戦での五百城さんのイベントスケジュールは後日発表される予定。今回の来場に併せて神戸は五百城さんのネーム入りレプリカユニフォームとオリジナルタオルマフラーがセットになった「五百城茉央×ヴィッセル神戸コラボチケット」を46席（予定）分販売する。販売開始は30日（火）10時で、なくなり次第終了となる。

神戸は五百城さんの来場決定を受け、「当日は五百城茉央さんと勝利を目指してスタジアムを盛り上げていきます。五百城茉央さんとトモニ、ヴィッセル神戸を応援しましょう！」と発表している。

【動画】5月の岡山戦にも来場した五百城茉央さん