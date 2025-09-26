26日（金）、ナゴヤ球場でのウエスタン・リーグ、対ソフトバンク戦。中日の先発投手は三浦瑞樹、対するソフトバンクの先発投手は東浜巨。

中日は2回裏、先制に成功。先頭のチェイビスがセンターへのソロを放ち1点を挙げた。

1点リードの4回表、三浦は正木智也・井上朋也の連打で一死一・二塁のピンチを招き、山本恵大の適時二塁打で2点を奪われる。中日は逆転を許してしまう。

1点を追いかける4回裏、二死から駿太がライトへのソロを放ち1点を追加。2対2の同点に追いつく。

2対2の同点で迎えた5回裏、尾田剛樹の内野安打などで無死一・二塁とし、土田龍空の適時二塁打で1点を挙げた。続く代打・佐藤龍世も適時打を放ち2点を追加。勝ち越しに成功する。

7回裏、土田、佐藤の連打などで二死一三塁とし、チェイビスが打席に。しかしチェイビスはファウルフライに倒れ3アウト。この回得点を奪うことができなかった。

三浦は8回99球、7安打、2失点で降板。3点リードの9回表からは2番手・橋本侑樹が投入される。山下恭吾、石塚綜一郎、正木智也を三者凡退に打ち取った。

中日はソフトバンクに5対2で勝利した。

※この記事はデータスタジアム提供のデータをもとに自動生成しています