秋と言えば遠足の季節、多くの親が頭を悩ませるのが「お弁当に何を入れるか」という問題です。しかし、XユーザーのOpsapor(@OP3)さんが直面したのは、それ以上に難解なリクエストでした。

明日は次男遠足の弁当なのですが、リクエスト聞いたら

「8番出口」

と言われ途方に暮れている。(@OP3より引用)

息子さんから出されたのは、実写映画も公開され話題となっている人気ホラーゲーム「8番出口」をモチーフにした弁当を作ってほしいという、前代未聞のオーダー。普通なら「いやいやそれは無理でしょ」とお断りしてしまいそうですが、ここからの展開が素晴らしいと話題になっているのです。

プロなので弁当箱から作っている。(@OP3より引用)

なんと、Opsaporさんがまず着手したのは、弁当箱そのもの。弁当箱自体に「8番出口」の地下通路でおなじみの「ご案内」看板をデザインし、ゲームの雰囲気を完璧に再現しています。もしもこれらのルールを守らなかったら……お父さんに怒られます。

気になる中身は、オムライスに海苔で「8番出口」の文字を丁寧に描いた力作。黄色いオムライスと黒い海苔のコントラストが、まるでゲーム内の案内表示のような仕上がりになっています。見た目だけでなく美味しさにもこだわっているところが最高ですね。

このポストには、

「ふつうに売れる」

「こんなん みんなの注目の的になる…」

「異変を見つけたら弁当箱をカバンに戻して良いのでしょうか？」

「一生の思い出になるやつ」

「最高の父ちゃんだ…！！」

「箱開けておじさん出てきたら失神してた」

「これはとんでもない異変ｗｗｗｗｗ」

など、多くの称賛のコメントが寄せられています。

子どもの「好き」に寄り添い、全力で応える姿勢、とても素敵ですね。きっと息子さんにとって、ゲームクリア以上の感動体験になったことでしょう。