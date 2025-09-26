リシャール・ミルのRM 30-01 オートマティック デクラッチャブル・ローターに、新たなバリエーションが仲間入り！

リシャール・ミルは、特許取得済みのデクラッチャブル・ローターを備えたウォッチシリーズ「RM 30-01 オートマティック デクラッチャブル・ローター」に、「ダークブルー×ホワイトクオーツTPT®」と「ブラックセラミックス×カーボンTPT®」の２つのバージョンを新作としてリリースした。

【画像】「RM 30-01 オートマティック デクラッチャブル・ローター」シリーズに加わった2つの新バリエーション（写真8点）

RM 30-01は、スケルトン加工を施したグレード5チタン製の地板とブリッジに、パワーリザーブ表示、クラッチ作動インジケーター、日付表示、ファンクションセレクターを配置したモデル。堅牢性と使いやすさというデザインコードに沿って、アクティブな場面から日常まで、オーナーに寄り添うウォッチとなっている。

今回登場したのはどちらもブラックをベースにしたカラーリング。シンプルでミニマルな色使いの中に、差し色として使用されたブルーやホワイト、オレンジといったカラーが、リシャール・ミルらしい遊び心を体現している。

RM 30-01 オートマティック デクラッチャブル・ローターの販売価格は、「ダークブルークオーツTPT®×ホワイトクオーツTPT®ケース」が22万5000スイスフラン。「TZPブラックセラミックスケース」が22万スイスフランとなっている。