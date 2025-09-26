岐阜県の中南部に位置する美濃加茂市(みのかもし）は、歌川広重が描いた浮世絵「木曽街道六十九次」の「太田」に描かれた中山道五十一番の宿場、「太田宿」として栄えたまち。

これまでの歴史と伝統を守りながら、「健康なまち」「持続可能なまち」の実現のために市民・団体・企業・市役所が一体となって歩む“Walkable City MINOKAMO”として、健康な心・体・社会を整えるための政策を推進しているそうです。

今回紹介するのは、市民主導型で企画運営している美濃加茂市の代表的なイベントの一つ「おん祭(さい)MINOKAMO2025市民花火大会」。行政主導型ではない手作りのお祭りで、今年は30回目の記念大会となります。

本稿ではマイナビふるさと納税担当者が気になったイベントと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は「おん祭MINOKAMO2025市民花火大会」の詳細、返礼品などについて調べてみました!

誰もが楽しめる花火大会を! 「おん祭MINOKAMO2025市民花火大会」について

御神火太鼓

おん祭MINOKAMO2025市民花火大会

・開催日時：2025年10月12日(日) 16時～(開場は15時～、打上花火は19時～)

・開催場所：木曽川緑地ライン公園

・アクセス：【電車】JR美濃太田駅南口から徒歩約20分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・参加費：無料

「おん祭」とは、「太田宿中山道まつり」と共に市民主導型で企画運営している美濃加茂市のお祭りのことで、「おん祭MINOKAMO2025市民花火大会」は、“手作りのお祭り”として、市内外の人に親近感を持ってもらえるよう心がけて企画を進めているそうです。

美濃加茂市の夜空を彩る壮大な本花火大会は、市民の協賛により有料席を設けることなく、誰もが楽しめる花火大会として開催。

「昨年度は、残念ながら雨の影響による河川の増水により中止になりましたが、今年度は、例年よりも多くの方々に楽しんでもらえるように、実行委員会のメンバーも力が入っています」と担当者は語ってくれました。

自治体からのメッセージ

大蛇伝説

今回は記念すべき30回目です。多くの方々に市民主導型の花火大会の魅力を感じていただきたいです。また、少しでも来場しやすい環境とするために、夏の酷暑や悪天候となりやすい時期を避けて、秋の開催へと変更しております。

美濃加茂市のふるさと納税返礼品について

ふるさと納税返礼品ポータルサイトでも上位を獲得! 美濃加茂市の中でも人気の「はちみつ」、ふるさと納税限定で味わえる贅沢な「おせち」を紹介します。

国産 無添加 MINOKAMO HONEY はちみつ 2本(300g×2) 合計600g

・提供事業者：藤井養蜂

・美濃加茂市蜂屋町中蜂屋4527

・内容量：はちみつ 2本(300g×2)合計600g(チューブ式プラ容器詰め、非加熱)

・寄附金額：1万2,000円

ミツバチが美濃加茂を中心とした自然の中で集めてくれた、さまざまな花の蜜によってつくられる「百花蜜」のはちみつです。さわやかな風味、後味を引かないすっきりとした甘さが魅力! 使いやすく、たれにくいチューブ式プラ容器なのもうれしいポイントです。

「迎春美山」 8寸 三段重(4〜5人前) 12月30日配送

・提供事業者：ジーエフシー株式会社

・内容量：≪迎春 美山8寸 三段重≫8寸 三段重×1セット(豪華56品目)

・寄附金額：6万円

大人から子どもまで楽しめるこだわりの三段重に、厳選56品目の食材を詰め込んだおせち料理です。おせちにいわれのある黒豆、田作り、伊達巻、きんとんはもちろん、岐阜県産の奥美濃古地鶏(おくみのこじどり)を使用したハムなど、ふるさとをイメージさせる食材を堪能できます。

今回は岐阜県美濃加茂市のイベント「おん祭MINOKAMO2025市民花火大会」と、人気の返礼品を紹介しました。市民主導の花火大会は、夜空に咲かせる美しい大輪の花火と市民の皆さんの手作りの温かさを感じられるイベントです。30回の記念大会ともなる今年は、天候などを鑑みて開催時期を変更して秋の開催となったそうです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者