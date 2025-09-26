カブス・今永昇太、6回途中8失点で8敗目…今季ラスト登板で2年連続2桁勝利…

メジャーリーグ 最新情報

シカゴ・カブスの今永昇太投手は25日（日本時間26日）、本拠地リグレー・フィールドで行われたニューヨーク・メッツ戦に先発登板。初回に2失点を喫したものの、素早い牽制でアウトを奪いピンチを切り抜ける場面もあった。



初回、メッツ4番マーク・ビエントス選手の遊飛による犠牲打、5番ブランドン・ニモ選手の右前適時打で2点を失ったが、一塁走者のニモ選手を鋭い牽制球で刺して3アウト目を奪った。



しかしその後は3回に1失点、4回に3失点、6回に2失点と失点が重なり、計8失点で6回途中に降板。今季8敗目を喫し、2年連続の2ケタ勝利には届かなかった。



試合は鈴木誠也選手が2本塁打を放つなど反撃を見せたものの、メッツがフランシスコ・リンドア選手やブレット・バティ選手の本塁打で加点し、カブスは5-8で敗れた。











【動画】今永昇太、鋭い牽制で一塁走者をアウト！鮮やかなプレーを見逃すな！

