カブス・今永昇太、6回途中8失点で8敗目…今季ラスト登板で2年連続2桁勝利…

メジャーリーグ　最新情報
　シカゴ・カブスの今永昇太投手は25日（日本時間26日）、本拠地リグレー・フィールドで行われたニューヨーク・メッツ戦に先発登板。初回に2失点を喫したものの、素早い牽制でアウトを奪いピンチを切り抜ける場面もあった。
 
　初回、メッツ4番マーク・ビエントス選手の遊飛による犠牲打、5番ブランドン・ニモ選手の右前適時打で2点を失ったが、一塁走者のニモ選手を鋭い牽制球で刺して3アウト目を奪った。
 
　しかしその後は3回に1失点、4回に3失点、6回に2失点と失点が重なり、計8失点で6回途中に降板。今季8敗目を喫し、2年連続の2ケタ勝利には届かなかった。
 
　試合は鈴木誠也選手が2本塁打を放つなど反撃を見せたものの、メッツがフランシスコ・リンドア選手やブレット・バティ選手の本塁打で加点し、カブスは5-8で敗れた。
 




【動画】今永昇太、鋭い牽制で一塁走者をアウト！鮮やかなプレーを見逃すな！
[速報]今永昇太 レギュラーシーズン最終登板!!


初回の2失点と苦しい立ち上がりになるも
一塁を牽制死で仕留める!!


