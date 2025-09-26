ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（写真：産経新聞社）

大谷翔平　最新情報
　ロサンゼルス・ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地チェイス・フィールドでアリゾナ・ダイヤモンドバックスと対戦。ドジャースが8-0で快勝し、4年連続23回目のナショナルリーグ西部地区優勝を飾った。
 
　先発の山本由伸投手は6回を投げ、7奪三振無失点の好投。その後を受けたリリーフ陣もダイヤモンドバックス打線を無失点に抑えた。
 

 
　打線では、4番のフレディ・フリーマン選手が2本塁打を放ち、5番のアンディ・パヘス選手の本塁打や大谷翔平選手の自己最多タイ第54号2ランホームランなどで序盤に勝負を決めた。
 
　ドジャースは2年連続ワールドシリーズ制覇に向け、まずナショナルリーグ西部地区を制した。第1ラウンドのワイルドカード・シリーズは30日（日本時間10月1日）に本拠地ドジャー・スタジアムで開幕する。




【動画】ドジャース、4年連続23回目の地区優勝！2年連続ワールドシリーズ制覇へ前進
ABEMA MLBの公式Xより
 

 

[速報]ドジャース ナ・リーグ西地区優勝!!

▶︎9/24~9/25
ドジャースvsDバックスを無料生中継!

スマホでアベマでMLB
歴史的瞬間を外出中でも見逃すな!

🇺🇸MLB2025
🆚ドジャース×Dバックス
📺アベマで生中継

SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)

