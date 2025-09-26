大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは25日（日本時間26日）、敵地チェイス・フィールドでアリゾナ・ダイヤモンドバックスと対戦。ドジャースが8-0で快勝し、4年連続23回目のナショナルリーグ西部地区優勝を飾った。



先発の山本由伸投手は6回を投げ、7奪三振無失点の好投。その後を受けたリリーフ陣もダイヤモンドバックス打線を無失点に抑えた。







打線では、4番のフレディ・フリーマン選手が2本塁打を放ち、5番のアンディ・パヘス選手の本塁打や大谷翔平選手の自己最多タイ第54号2ランホームランなどで序盤に勝負を決めた。



ドジャースは2年連続ワールドシリーズ制覇に向け、まずナショナルリーグ西部地区を制した。第1ラウンドのワイルドカード・シリーズは30日（日本時間10月1日）に本拠地ドジャー・スタジアムで開幕する。









【動画】ドジャース、4年連続23回目の地区優勝！2年連続ワールドシリーズ制覇へ前進

ABEMA MLBの公式Xより











[速報]ドジャース ナ・リーグ西地区優勝!!



▶︎9/24~9/25

ドジャースvsDバックスを無料生中継!



スマホでアベマでMLB

歴史的瞬間を外出中でも見逃すな!



🇺🇸MLB2025

🆚ドジャース×Dバックス

📺アベマで生中継



SPOTVNOW

— ABEMA MLB (@MLB_ABEMA)【関連記事】【了】