25日に開幕した『東京ゲームショウ2025』において、出展をしているコナミデジタルエンタテインメントでは、同日に手掛けているゲーム『eFootball』と『遊戯王』のコラボを発表。ネイマールがブラック・マジシャンの姿となったカードや、フランス代表選手と有名モンスターのコラボデザイン、レスキューラビットや強欲な壺がスタジアムに登場するなどの特別コラボレーションとなっている。

東京ゲームショウ2025の特別ステージではGENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太さんと、俳優でeFootballコミュニティアンバサダーも務める萩原利久さんが登場し、実際にゲームをプレイするなど、配信を含めてゲームショウ初日を盛り上げた。

『サッカーキング』ではイベント終了後の2人を直撃。開口一番「めっちゃ楽しかったです」と口をそろえた両者は、過去にドラマで共演経験があるものの、久々の再会に。それでもイベントではブラジル代表を使用して息の合ったプレイを見せたが、「2人とも打ち合わせもしてないのに、勝手にネイマール縛りにするとか、この辺がゲーム好きな感じと言いますか、自分たちで楽しめる方向に持っていくのもゲームっぽいなと思って。それも含めて最高でした」と、片寄さんが振り返れば、萩原さんも「一緒のチームでやると色の違う楽しさがありますし、点が入った時は、正直一緒にやっている時の方がうれしかったりします。一緒に点を取った感がすごくあるので。お会いしたのもお久しぶりでしたが、今日パッと会っても、いい連携ができてびっくりしましたし、楽しかったですね」と、久々の共演でもサッカーゲームを通じてスムーズにコミュニケーションが図れたようだ。

片寄さんは小学校入学前から中学校まで、一時はクラブチームにも在籍していたようなサッカー少年で、地元のセレッソ大阪の試合を見に行くなどしていた。一方の萩原さんはプレー経験はないものの、『ウイニングイレブン』シリーズから現在の『eFootball』にいたるまで、ずっとサッカーゲームを親しんできたという、それぞれ別の形でサッカーと関わってきた。片寄さんは久々のプレイだったそうだが、「手が覚えているというか、昔やっていたからこそ、染みついているんだと思いました。久々にやりましたけど、めっちゃいいですね」と、過去に楽しんでいた記憶がすぐによみがえったようで、「昔の僕の感覚だとサッカーをやっている子がサッカーゲームをやっていたのが、今はそうではないというのも衝撃でしたし、でも逆に『そうだよね』とも思って。ゲームから入っても面白いと思いますし、だからこそリアルなサッカーでは利久くんに負けないように頑張らないといけないですね」と続けている。

現実のサッカーではマンチェスター・シティのファンであるという萩原さん。「週末は試合を見るために早く帰りますし、1週間のモチベーションにもなっています」とリフレッシュ、メリハリを作るためにも欠かせないものになっているようだ。また、「僕はゲームから入りましたが、いろいろな選手やチームを覚えてからリアルのサッカーを見ることに入っていき、逆にリアルで覚えた選手をイーフトで使ってみたいと思ったりもします。例えばワールドカップであれば、選手を知っていると、より楽しいですし、日本以外の国の試合でも『あの選手がいる国だ』とか、そういうところをゲームで覚えていったタイプの人間なので、サッカーに興味を持ってもらう点では、ゲームはすごくオススメなルートというか、現実ともリンクするので、どちらも楽しめるようになります。ゲームも年々、グラフィック含めてリアルになっていて、僕も今日のようなイベントでお客さんがいる状態で大きいスクリーンでプレイすることもあるんですが、マジでサッカーです（笑）。しかも、誰かのプレイを見るのも楽しいんです。僕のファンの方で、サッカーを見たことがない方もいますけど、イベントに来ると結構、普通に試合画面を見ているんです。それぐらい普通に見ていても楽しいものになっています」と、楽しみ方の幅が広がっている部分もアピールしている。

一方、サッカー経験者の片寄さんは、「子どもの時からサッカーをやっていて、セレッソの試合を見に行ったりとかもしていたからこそ、現実のサッカーも気になります。例えば日本代表戦などで、友達を呼んだり、家族と一緒に見たりするスポーツの楽しみ方は、年を重ねてきて、より『いいな』というか、そういう発想になってきています。みんなで一緒に熱くなれることは、サッカーは特にわかりやすいです」と、年齢を重ねる中で新たな楽しみ方も見つけているようで、さらには海外で試合観戦することが「夢の一つかもしれないです」と語り、「今の海外のサッカーを見ると、僕が子どもの時に見ていたものと比べてもスピードが圧倒的に違っていて、レベルがすごく上がっていると思います。そういうプレーを見ると僕は生で観戦したいと思う派なんです。ドイツとかいいですね！ビール飲みながら見たいなぁ」と目を細めながら、理由を話してくれている。

取材＝小松春生

【動画】片寄涼太＆萩原利久が全力プレイ＆ネイマールもコスプレVTR登場